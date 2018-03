MC Hansen var ved DMA Folk Award nomineret som Årets Sangskriver og Årets Sanger for albummet »With Any Luck«. I 2015 var han nomineret i de samme kategorier. Pressefoto

Vinder af DMA Folk Award: Jeg har fundet mig selv

Vordingborg - 10. marts 2018 kl. 15:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag aften vandt sangskriver, guitarist, kapelmester og historiefortæller MC Hansen fra Kragevig, Præstø, en DMA Folk Award som Årets Sangskriver. Selv deltog han ikke i prisfesten i Stakladen, Aarhus. Han hører til på spillestederne - ikke på de bonede gulve.

- De var meget sene til at melde datoen for awardshowet ud. Havde jeg vidst det noget før, havde jeg måske holdt kalenderen fri. Men jeg var det rigtige sted - på Haggels Musikpub i Tønder. Jeg var blandt venner og fans, jeg har kendt i 15 år, fortæller MC Hansen, der netop havde afsluttet ekstranummeret »This Land Is Your Land« af Woody Guthrie, da han fik overbragt nyheden.

Han er glad for anerkendelsen, som han håber vil vække fornyet opmærksomhed omkring hans arbejde. Efter 15 år som professionel musiker kan det være svært at overbevise folk om nyhedsværdien, når man vender tilbage til et spillested. Nu kan han markedsføre sig som Danmarks bedste sangskriver.

- At jeg ikke har fået prisen før, skyldes måske, at jeg ikke har været god nok. Folk siger, at jeg aldrig har lydt mere som mig selv, end jeg gør nu. Det hænger nok sammen med, at jeg er 40 år - ikke 25, siger MC Hansen.

Han fejrede statuetten med en øl fredag aften i Tønder, og lørdag er det hverdag igen. Lørdag aften optræder han med The Sentimentals og Smokey and the Mirror, Arkansas, til »Americana Sessions« på Smallstars i Vordingborg.

Tirsdag er The Sentimentals husorkester, når spillestedet Stars blænder op for sin 20 års jubilæumskoncert med Michael Falch, Frederik Vedersø og Signe Høirup Wille-Jørgensen i Vordingborg. Onsdag rykker »Americana Sessions« til Slagelse Musikhus og fredag til Tobaksgaarden i Assens.

Læs mere i Sjællandske mandag.