Festivaler aflyser på stribe - også arrangørerne bag Vilde Vulkaner i Vordingborg. Foto: Vilde Vulkaner Foto: Rolf Jorgensen

Vilde Vulkaner er aflyst

Vordingborg - 04. maj 2021 kl. 11:28 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Der bliver ingen Vilde Vulkaner i år. Danmarks største musikfestival for børn er aflyst.

- Vi er enormt triste og ærgerlige over at skulle meddele de mange børn, at de desværre ikke skal til Vordingborg i den første uge af deres sommerferie. Vi har håbet til det sidste, at det ville blive muligt at holde en kæmpe fest. Men forsamlingsforbuddet og andre coronarelaterede restriktioner gør det umuligt at samle 12.000 gæster fra institutioner fra hele Danmark, siger festivalleder Frank Villumsen.

- Det er også trist for de mange frivillige, der hvert år lægger oceaner af timer i planlægning og afvikling af festivalen. Ikke mindst er det et stort tab for det lokale foreningsliv, der ikke får mulighed for indtægter i nærheden af en million kroner til deres foreningskasser, fortsætter han.

- Alle vores leverandører kæmper en hård kamp for overlevelse. Vi håber, at de alle holder skindet på næsen i denne meget svære tid for dem, siger han.

Vilde Vulkaner aflyses for andet år i træk. Men ifølge Frank Villumsen vender festivalen stærkt tilbage i dagene 28. juni til 1. juli 2022.

- Vi glæder os helt vildt til at arrangere et brag af en Vilde Vulkaner til næste sommer, siger han.