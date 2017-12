Sådan må man ikke parkere i dag i Vordingborg Kommune. men administrationen lægger op til, at det skal være lovligt at parkere delvist på fortovet. Fotoet er taget af Mikael Borre i Køge.

Vild uenighed om parkering på fortove

Vordingborg - 09. december 2017

Skal det være tilladt at parkere sin bil med to hjul oppe på fortovet i Vordingborg Kommune?

Det er der delte meninger om, som man kan læse ud af de ti høringssvar, der er kommet ind, skriver Sjællandske. Fem svar går ind for forslaget, mens tre er imod. Herudover er i 11. time kommet et svar fra tre grundejerforeninger, som er imod parkering på de smalle veje i villakvartererne.

Spørgsmålet bliver et af de første, som den nye efterfølger for Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til i det nye år.

Forslaget lyder:

»Biler med en tilladt totalvægt under 3.500 kg kan i tættere bebyggede områder afgrænset med byzonetavle standses og parkeres, delvist på fortov i køretøjets længderetning med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul på fortovet, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Det samme gælder for motorcykler med mere end 2 hjul.«

Administrationen påpeger, at en generel tilladelse vil give en ensartet lovgivning i landsdelen. Både Guldborgsund, Faxe og Næstved Kommuner har en bestemmelse, som tillader parkering på fortovet.

- Vejdirektoratet har lavet et skilt, som viser, at på denne vej er det tilladt at parkere på fortovet. Men giver vi tilladelse i hele kommunen, er vi fri for at sætte skilte op, påpeger ingeniør Jón Petersen fra Trafik Park og Havne.

Bliver det tilladt at parkere delvist på fortovene, erkender han, at kommunen ikke kan sætte et skilt op, der forbyder parkering på bestemte veje. En hel by som f.eks. Præstø, hvis lokalråd er imod biler på fortovene, kan dog godt undtages.

- Men så kan folk ikke finde ud af, hvor de må parkere i kommunen, og det kan jeg ikke anbefale, siger Jón Petersen til Sjællandske.

Præstø Lokalråd mener, at tilladt parkering på byens fortove vil virke imod sikker færdsel på fortove og i smalle krogede gader i midtbyen. Og lokalrådet påpeger, at der er brug for en gentænkning af trafikken til og fra og i byen og adgangen til havneområdet.

Vordingborg Lokalråd skriver, at det er svært nok i forvejen for mange at færdes på byens fortove.

»Derfor går flere og flere på vejen. Hvorfor fortovene nu igen skal fyldes delvist med biler, er os meget imod. Parkering på fortove vil udover at være en ulempe for gående særligt være til hindring for brugere af kørestole, rollatorer og barnevogne«, udtaler lokalrådet.

Ikke overraskende er handicaprådet inde på samme spor og anbefaler en anden løsning.

»De steder, hvor vejen er for smal, og parkerede biler skaber problemer for den kørende trafik, tænkes i etablering af nye parkeringspladser, så problemet løses rigtigt for alle parter,« skriver handicaprådet.

Men nogle steder i kommunen er der stor tilfredshed med muligheden for at parkere delvist på fortovet, skriver Sjællandske. Stensved og Omegns Lokalråd vil gerne have, at det bliver tilladt på Vordingborgvej, som er relativt smal, og lokalrådet mener, at parkering på gaden giver livsfarlige situationer hver eneste dag. Lokalrådet nævner også Skovstræde som et problem.

I Skibinge er det farligt for cyklisterne, når de på to minus en-vejen skal køre uden om de parkerede biler. Her vil det hjælpe med bredden af kørebanen, hvis bilerne holder lidt oppe på fortovet, påpeger en borger. En anden i området skriver, at han i sit job har hjælpemidler som stige og værktøj i bilen til hjælp i sit arbejde. »Ofte er der trange pladsforhold på gader og stræder, hvor man faktisk ikke kan passere med andet motorkøretøj under 3500 kg uden at blive nødt til at holde med de to hjul på noget af fortovet,« skriver han.