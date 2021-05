Se billedserie Trygve Hansen i gang med at lave en hylde til det lille bihotel. Laura Hauballe og Hjalte Heddinge kommer med gode råd. Fotos: Mille Holsts

Vild med vilje på skoleskemaet

Vordingborg - 12. maj 2021 kl. 12:45 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Hvert år tager 9. klasse på Steinerskolen i Vordingborg i landbrugspraktik i en uge. Det foregår altid på den samme biodynamiske gård i Tjekkiet, men de sidste to år har coronaen spændt ben for rejsen. For Anke Schrader, der er lærer på Steinerskolen var det ikke til at bære at eleverne ikke kom af sted, derfor besluttede hun og hendes kolleger, at eleverne i stedet skulle i praktik dels hos Vordingborg Kommunes naturvejleder Christina Kaaber-Bühler, der lærer dem at lave kvashegn og så vilde blomster, dels på Avnø Naturcenter, hvor eleverne lærte at bygge bihoteller og krible-krablehoteller. Desuden plantede de læplanter ved Avnøs shelterplads og gik tur i området og samlede affald.

- Vi har fundet affald der er helt fra Anden Verdenskrig, fortæller Anke Schrader, og at der ligger så gammelt affald i naturen gjorde indtryk på de unge mennesker, bemærker hun.

- Hvis vi graver affald ned, så er det væk, men ikke for de næste generationer, der skal leve af jorden, påpeger Anke Schrader.

Steinereleverne er vant til at arbejde fysisk med forskellige projekter, og for Anke Schrader er det vigtigt, at der kommer et synligt resultat ud af deres arbejde. De skal kunne vende tilbage til eksempelvis Avnø og pege på læplanterne ved Shelterpladsen og sige "Se, dem har jeg været med til at plante".

For Anke Schrader er det vigtigt, at de unge generationer lærer om sammenhængene i naturen, og lærer at passe på den, for det er dem, der skal tage over efter de ældre generationer.

- Det er altid godt at starte med unge mennesker; at de forbinder sig selv med naturen, siger hun og er meget opmærksom på at eleverne skal lære at forstå, hvordan deres egne vaner og handlinger har indvirkning på naturen.

Ikke alle er lige krævende Tre dage tilbragte eleverne på Avnø. Den første dag samlede de affald og materialer til deres forskellige insekthoteller; de sidste to dage brugte de på at bygge hotellerne i den store flyvehangar.

Sydsjællands Tidende besøger eleverne, da de er i gang med at bygge de forskellige hoteller.

Vigga Jørgensen, Laura Roland og Benedikte Luna Hansen Zacho er ved at lægge sidste hånd på et krible-krablehotel til bænkebidere, edderkopper og andre insekter, der kan lide at bo tæt på jorden.

- Vi fik udleveret en planche med informationer, fortæller Vigga, der dog måtte erstatte tegningens "uld" med blandt andet bark.

- Der var rigtig meget derude, og mos også, siger hun.

De tre har ikke prøvet at bygge insekthotel før, så de får kyndig vejledning af naturvejleder på Avnø Naturcenter, Tania Lykkegaard, der blandt andet fortæller dem, at et krible-krablehotel slet ikke behøver være så stort, som dét, de laver på Avnø.

- Det kan stort set være så småt, som man vil. Det handler om at vi har så fine haver, hvor der er slået græs og ingen kvasbunker, så alt tæller, siger hun og bemærker iøvrigt at et krible-krablehotel gerne må være utæt. På Avnø har eleverne dog sat tagpap på deres insekthotel, ikke af hensyn til insekterne, men for at tagpladerne ikke skal rådne væk alt for hurtigt.

Hotellet består af flere europapaller, der er lagt ovenpå hinanden og i mellemrummene fylder de unge kogler, grene, mos, siv og meget andet, som de har fundet i nærområdet. Hullerne skal fyldes godt ud og til sidst lukkes de med hønsenet, så materialerne ikke kan falde ud. Det er her imellem alle grenene, koglerne og mosset, at de små insekter senere skal flytte ind.

Når hotellet er helt færdigt, bliver det kørt ud til en sø i området, hvor det kommer til at stå på jorden fremover. Her er både fugtigt og skygge - og det kan visse insekter rigtig godt lide.

Flere krav til bihotel Modsat er det med bihotellet. Hvis man vil have vilde bier til at flytte ind, skal bihotellet løftes 100-120 centimenter over jorden og iøvrigt stå solrigt og tørt. Desuden stiller de vilde bier krav til de materialer, hotellet består af. Desuden skal det holdes helt tørt, så her er et tæt tag alfa og omega.

- Et bihotel skal have en dybde på mindst 20 centimeter, men gerne mere, fortæller Tania Lykkegaard og røber dermed at de mange små bihoteller, man kan købe rundt omkring i butikkerne til sin have, ikke gavner de vilde bier - de er simpelthen for små.

Overholder man ikke biernes krav til højde, sol og materialer, så vil man opleve, at det er nogle helt andre insekter, der flytter ind.

De bihoteller, Steinereleverne er i gang med at bygge, skal være til de almindelige vilde biarter; derfor overholder de nøje højden - og også størrelsen på sivene, der lægges i.

Eleverne har gang i to bihoteller - et stort og et lidt mindre. Laura Hauballe er med til at bygge det lille sammen med blandt andet Lukas M. der står for at save træ til taget på bihotellet.

Når det er færdigt bliver det sat fast på Avnøs brændeskur ved selve flyverstationen.

- Man kan sagtens have et bihotel ved siden af der, hvor der er mennesker, uden at det skaber problemer, siger Tania Lykkegaard.

