Vild jul hos dyrehandel

Den lokale dyrehandel kommer nok til at tage prisen som den butik, hvor der bliver julepyntet mest, og butikskolleger i byen har kaldt det "ren Gertrud Sand" (som i den navnkundige "The Julekalender", red.).

- Der er mange der kommer ind og siger "wauw" og vi har også oplevet at folk er gået rundt og har kigget på julepynt og så er de gået ud af butikken og har helt glemt at købe det de kom for - så der er det måske ikke så godt, smiler han.

- Men det er et stort arbejde. Det tager to dage at sætte det op og vi skal helt op på den der stige - og det er altså også lidt af en opgave, når man er højdeskræk, griner han og fortæller, at han går på stigen og hænger op, men at han får godt hjælp af Linda og Thomas i butikken.