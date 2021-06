Se billedserie Den længste debat på månedens kommunalbestyrelsesmøde handlede om folkeskolen. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Vil have en mere attraktiv folkeskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil have en mere attraktiv folkeskole

Vordingborg - 02. juni 2021 kl. 07:59 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Hvorfor klarer eleverne på privatskoler sig markant bedre end elever i folkeskolerne? Politikerne vil nu drage ved lære af de lokale privatskoler i håb om at skabe en bedre folkeskole på både et fagligt, et socialt og et økonomisk plan.

Udvalget for Børn, Unge og Familie har gennem en længere periode arbejdet med at få sat nogle pejlemærker for udviklingen af et bedre skolevæsen; et såkaldt "bæredygtigt skolevæsen", som det er blevet navngivet.

Formålet har været at anskueliggøre, hvilke udfordringer, der skal løses, for at folkeskolen i Vordingborg Kommune kan blive bedre.

Under arbejdet er også skolernes ledere og skolebestyrelser blevet inddraget, og på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde vedtog politikerne en tids- og handleplan for det, de kalder "bæredygtigt skolevæsen". Desuden besluttede man, at skolerne skal udarbejde lokale handleplaner fra marts 2022 og at der skal afholdes dialogmøder mellem Børne- Unge og Familieudvalget og skolebestyrelserne i såvel september 2021 og marts 2022, hvor "bæredygtigt skolevæsen" skal være det overordnede tema.

Penge, faglighed, trivsel Bæredygtigt skolevæsen betyder, at skolerne på tre overordnede parametre fungerer optimalt: Økonomisk, fagligt og socialt.

Overordnet mente Nikolaj Reichel (S), formand for Børne, Unge og Familieudvalget, at de lokale folkeskoler er inde i en positiv udvikling. Flere elever gennemfører grundskolen, flere elever får et bedre karaktersnit og andelen af elever, der mindst får karakteren to er øget.

- Men vi er stadig en smule under landsgennemsnittet, påpegede udvalgsformanden med henvisning til analyser foretaget på landsplan. Borgmester Mikael Smed (S) påpegede, at det næppe skyldes manglende økonomi eftersom Vordingborg Kommune, hverken er blandt de kommuner, der giver flest eller færrest penge til skoleområdet, men tværtimod ligger i midterfeltet.

Men hvis det ikke, der er noget galt med økonomien, hvad er så årsagerne til, at kommunens skoler ligger i den absolut dårligste ende, når det handler om at løfte elevernes faglighed? Det svar håber politikerne at finde ved hjælp af en den nye handleplan på skoleområdet.

Den længste debat på sidste uges

kommunalbestyrelsesmøde handlede om

folkeskolen. Her præsenterede udvalgsformand

Nikolaj Reichel (S) handleplanen for Bæredygtigt

Skolevæsen Foto: Mille Holst



Langsommelighed I kommunalbestyrelsen var der bred opbakning til handleplanen, men flere politikere kritiserede dog, at man ikke har sat gang i arbejdet tidligere.

- Skiftende kommunalbestyrelser har lavet organisatoriske ændringer som spareøvelser. Der er lavet inklusion i 2012 som en spareøvelse. Der er nogen, der synes, vi skal give skolerne ro, så skal det nok gå godt. Resultatet kender vi: Det er det vi sidder med i dag, og det er trist. Vi ligger i bunden, både når vi kigger på nationalt plan og regionalt, lød det fra Venstres Anders Thestrup, der finder tidspunktet inde til at gøre "noget rigtigt" for skoleområdet, og han påpegede, at det sandsynligvis kommer til at koste ekstra penge.

Opbakning var der også fra de radikales Michael Larsen, men han undrede sig samtidig over, at arbejdet ikke er blevet sat i gang for længe siden:

- Vi bakker op, men vi har bare snakket lidt om, at det er ved at være sidste udkald for at få sat det arbejde i gang. Vi har i årevis vidst, at elevtallet vil falde drastigt med mellem 600 og knap 1.000 elever over de kommende år, sagde han blandt andet.

Privat- eller folkeskole Også de markante forskelle mellem områdets privatskoler og folkeskoler blev genstand for politisk debat.

- På Møn går knap 40 procent af alle elever i en eller anden form for privatskole. Man skulle måske til også at kigge på, hvad det er, der får folk til at vælge en privatskole til og folkeskolen fra, mente Michael Larsen (R) og Bo Manderup (V) bakkede op.

- Jeg har kigget på undervisningseffekten; altså hvordan skolen er i stand til at løfte elevernes faglige niveau i forhold til deres sociale og økonomiske udgangspunkt. Det er bestemt ikke opløftende læsning, sagde han og fortalte, at ud af de 1.400 skoler, der er analyseret på landsplan ligger Præstø privatskole på en 32. plads, mens Præstø folkeskole ligger helt nede på en 963. plads. Eksempelvis Kulsbjerg skole er på en 1.145. plads, og det samme billede tegner sig for kommunens øvrige folkeskoler.

- Det er meget nødvendigt, at vi griber fat om det egentlige spørgsmål: Hvad er det der gør at de private tilbud ser ud til at løfte bedre, siger han og fortsatte:

- Mit udgangspunkt er at skabe så stabil en folkeskole som muligt, for kun derved har forældre reelt et frit valg.

Daniel Irvold (K) foreslog, at man inddrager privatskolerne i den kommunale handleplan for et bæredygtigt skolevæsen. Dels fordi folkeskolerne ifølge ham kan lære noget af privatskolerne, dels fordi de er et tilbud, der bare er nogen forældre, der vil insistere på at vælge. Hans håb er, at man kan højne folkeskolerne ved at drage ved lære af privatskolerne:

- Det kunne jo være dejligt, hvis vi også fik familier til at flytte hertil på grund af folkeskolerne, sagde han og Nikolaj reichel supplerede, at Bæredygtigt Skolevæsen netop handler om at gøre folkeskolerne til et attraktivt valg for forældre.

For Marie Hansen (DF) handler en god folkeskole i høj grad om de fysiske faciliteter, og hun nævnte specifikt fysiklokaler "der er ældre end jeg selv er". Det har konsekvenser også på evnen til at tiltrække kvalificerede lærere:

- Fysiklærere er lige så svære at få hernede som læger er, mener hun.

Trivsel For Else Marie Langballe Sørensen (SF), der til daglig arbejder som skolelærer på Gåsetårnskolen, er det især trivslen, der bekymrer mest.

- Når børn ikke trives, så har de sværere ved at lære, sagde hun og efterlyste flere pejlemærker for trivslen på kommunens folkeskoler i den nye handleplan - herunder også at man inddrager skoleklubberne i arbejdet.

Også Kenneth Andersen (S) havde trivslen på sin dagsorden. Her var det især de lange skoledage, som han finder problematiske, og han opfordrede sine kolleger til at lægge pres på regeringen for at få ændret herpå.

Alle kommunalbestyrelsens medlemmer stemte for handleplanen Bæredygtigt Skolevæsen.