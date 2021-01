Bygningerne på Marienbergvej 128 til 132 har dannet rammen om mange forskellige aktiviteter fra stationen til ostefabrik og erhvervscenter. Nu er ny ejer klar til at føje et nyt kapitel til bygningernes historie. Foto: Lars Christensen

Vil bygge lejligheder i Buko-bygningen

Estate Invest er klar med fremtidsplanerne for det historiske bygningskompleks på Marienbergvej 128 til 132 i Vordingborg, som for mange lokale stadig bedst er kendt som Buko-bygningen, opkaldt efter ostefabrikken, der havde hjemme i Vordingborg fra 1947 til 2000.

De skiftende ejere har gennem tiden udvidet med adskillige bagbygninger og mellemgange, men her overvejer de nye ejere at reducerer i bygningsmassen.

- Vi vil rive lidt mellembygninger ned for at få et bedre lysindfald og skabe lidt gårdmiljø. Det er nok omkring 600-700 kvadratmeter, vi vil rive ned, forklarer Peter Nielsen og tilføjer, at nedrivningen også skal hjælpe med at adskille de kommende lejligheder fra de bagvedliggende erhvervslokaler.