Vikaren drømmer om fast plads på Borgen

Vordingborg - 08. august 2021 kl. 16:13 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

- Et skridt fra Statsministeriet.

Stine Pilt Olsen er i højt humør. Hendes kontor på Christiansborg eller »Huset«, som den lokale politiker fra Konservative Vordingborg, konsekvent kalder Borgen, ligger klos op ad den lukkede glasdør til Mette Frederiksens regeringsapparat. Så rent fysisk holder den kække bemærkning absolut vand. Om Stine Pilt Olsen en dag bliver statsminister er nok mere tvivlsomt, om end hendes parti for tiden står stærkt i meningsmålingerne. Mindre kan nok også gøre det. For eksempel et direkte mandat til Folketinget ved næste valg. Lige nu høster den 40-årige lollik værdifuld erfaring som vikar.

- Det er en forsmag, smiler Stine Pilt Olsen.

Hun sad på udskiftningsbænken som andensuppleant, da der pludselig blev brug for hende, efter at Brigitte Klintskov Jerkel i april fik en mindre blodprop i hjernen. Stine Pilt Olsen blev ringet op en mandag aften af Det Konservative Folkepartis hovedkontor, og derfra gik det stærkt. Nyheden blev breaket dagen efter, og med et var Stine Pilt Olsen omgivet af en sekretær, pr.-medarbejder og politisk konsulent, og hun fik mails til en adresse, hun ikke anede hun havde, hvor der blev spurgt til hendes mening om både det ene og andet.

- Det var en meget speciel oplevelse, erindrer Stine Pilt Olsen.

Dårlig samvittighed På gulvet står en flyttekasse med et tastatur ovenpå. »Brigitte« står der med sort tusch.

Det er partifællens kontor, som Stine Pilt Olsen midlertidigt har overtaget. På væggen hænger en tv-skærm, som Stine Pilt Olsen bruger til at se TV 2 News og Folketingets kanal. Bag skrivebordet har hun udsigt til Rigsdagsgården.

Indtil videre er det planen, at Brigitte Klintskov Jerkel kommer tilbage 17. august, hvorefter Stine Pilt Olsen returner til sit civile job som jurist. Så bliver der måske tid til at puste ud. Selvom Stine Pilt Olsen det meste af tiden har vikarieret under Folketingets sommerferie, og de store gange på Christiansborg næsten har været tømt for mennesker, har det personligt været nogle hektiske og travle måneder for hende. Hun føler, at der mangler 10 timer i døgnet til alle de ting, hun gerne vil nå.

- Jeg har kronisk dårlig samvittighed, lyder det.

- Man kan godt føle sig utilstrækkelig, fordi man synes, at man ikke når noget som helst. Jeg får masser af henvendelser fra borgere, interessegrupper og studerende. Mennesker, som er passioneret omkring en sag, og som hiver fat i mig og siger: »Er du klar over ...«. Det er ikke piv, piv fra min side, men det er bare svært at svare alle, især, fordi jeg er typen, der gerne vil dykke helt ned i alle sager.

En snak med partifællen Britt Bager hjalp.

- Hvis man stresser over, at man har travlt, når man absolut ingenting, fastslår Stine Pilt Olsen.

Folketingskandidat for de Konservative i Vordingborg og Guldborgsund.

Poster: Børneordfører, familieordfører. Medlem af Grønlandsudvalget, Færøudvalget og Nordisk Råd

Født og opvokset i Sakskøbing på Lolland.

Bor til daglig i København.

Uddannet folkeskolelærer og Cand. Jur.

Har i dag eget firma, Alfred § Laurits, som yder juridisk konsulent bistand. Som ny pige i klassen var hun ikke lang tid om finde sammen med de andre politikere fra Sjælland og Lolland-Falster.

Når der er noget, er Socialdemokratiets Lennart Damsbo-Andersen, DF's René Christensen, SF's Anne Valentina Berthelsen, Katrine Olldag fra Radikale Venstre, der bor i Vordingborg, og partifællerne Marcus Knuth og Mads Andersen, Køge, flinke til at lytte og komme med gode råd. Tilsammen udgør flokken en enhed.

- Vi kæmper for at få potentialet frem i Sydsjælland og Lolland-Falster, siger lyder det.

Skabte postyr i salen Debatterne på Christiansborg foregår i folketingssalen. Stine Pilt Olsen har et par gange været på talerstolen. Blandt andet for at stille et kritisk spørgsmål til et forslag fra Enhedslisten om beskatning ved generationsskifte.

Og i den lidt mere kuriøse ende har hun stemt forkert til et ændringsforslag omkring den planlagte kunstige ø Lynetteholm i København, fordi hun ikke havde styr på dagsordenen.

- Der er blev en vældig palaver i salen. Hvem var det for Konservative, som havde stemt for, griner Stine Pilt Olsen, der efterfølgende trykkede på nej-knappen.

Den lokale stemme Når man kommer i Folketinget, og som i Stine Pilt Olsens tilfælde er en del af et hold på 13 konservative mandater, har hun lært, at hun ikke bare kan plapre løs om meninger.

- Det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke kæmper på de indre linjer for mit lokalområde. Jeg er den nærmeste til at vide, hvad der sker. Derfor er det vigtigt, at man stemmer på en lokal kandidat, siger hun.

Hvornår Stine Pilt Olsens nabo på 2. sal på Christiansborg trykker på valgknappen er uvist. Men én ting er sikkert. Stine Pilt Olsen er klar til en ny omgang i »Huset«.

- Jeg føler ikke, at jeg har set det hele endnu. Jeg er jo først lige begyndt.