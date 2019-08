Vidner fortalte om forhold præget af vold

Den tiltalte har ved dagens retsmøde nægtet sig skyldig i drab og har forklaret, at Bettina Olsens død skyldtes følgerne af et trafikuheld, de to kom ud for, da de kom op at skændes i bilen. Han har til gengæld erkendt usømmelig omgang med lig ved efterfølgende at have gemt hendes lig væk i en lejlighed i Keldby, hvilket ifølge hans forklaring skyldtes, at han ikke ville risikere, at hun blev fundet, før han selv havde nået at tage livet af sig selv.