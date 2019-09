Hanne Hansen føler, at hun har betalt en høj pris ved at være vidne til en voldsom trafikulykke. Foto: J.C. Borre Larsen

Vidne til dødsulykke føler sig svigtet

- Jeg sover halvanden til to timer ad gangen. Der har været enkelte gange, hvor jeg har fået fem timer, efter at jeg både har taget sovepiller, rødvin og noget smertestillende. Ellers har jeg ikke haft en ordentlig nattesøvn, sukker Hanne Hansen, der en gang imellem får tårer i øjnene, når hun tænker tilbage på ulykken.

Det har haft store konsekvenser for Hanne Hansen, fra Jungshoved, at hun på tæt hold oplevede en kvinde blive mejet ned bagfra.

