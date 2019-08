Dagens retsmødet med den 29-årige mand, der er tiltalt for drabet på Bettina Olsen, handler om afhøring af otte vidner, der blandt andet skal kaste lys over hans adfærd og færden i tiden omkring hendes forsvinden. Foto: Lene C. Egeberg

Vidne: Hans trøje var fyldt med blod

Vordingborg - 09. august 2019 kl. 10:48 Af Lene C. Egeberg

Sagen om drabet på den 34-årige Bettina Olsen fra Møn er fredag nået til andendagen ved retten i Nykøbing Falster.

Læs også: Vidner fortalte om forhold præget af vold

Afhøringen af den 29-årige mand, Bettinas tidligere kæreste, som er tiltalt for drabet på hende, blev overstået torsdag. Her erklærede han sig ikke skyldig i anklagen om drab men skyldig i usømmelig omgang med lig ved at have bortgemt hendes lig i en lejlighed i Keldby på Møn.

Bettina Olsens død skulle ifølge den tiltalte være sket som følge af et biluheld de to havde været i om dagen den 12. november 2017, og hans beslutning om at gemme liget væk forklarede han med, at han ellers frygtede at blive mistænkt for hendes død.

Fredagens retsmøde handler om afhøring af otte vidner med relation til Bettina Olsen eller den mistænkte, og de første afhøringer afslørede et af stridspunkterne mellem anklageren og forsvareren: At flere i bekendskabskredsen har hørt om, at den tiltalte har slået eller truet Bettina Olsen - men kun få har rent faktisk set det ske.

Dagens første vidne var en kvinde, som i tiden omkring Bettina Olsens forsvinden havde den 29-årige tiltalte boende hos hende. Hun endte med at få ham fjernet ved politiets hjælp, da han ifølge hende var »utilregnelig« af stoffer, men han havde inden nået at fortælle, at Bettina var kommet til skade i bilen, og at han havde kørt hende til sygehuset i Nykøbing Falster. Det var også dette vidne, der senere havde fundet en trøje med blodspor smidt væk i en skraldespand på hendes ejendom, en trøje der godt kunne passe den 29-årige.

Næste vidne var en mand fra misbrugsmiljøet på Møn, som den tiltalte havde boet hos i tre-fire dage i tiden lige efter Bettina Olsens død. Han kunne blandt andet fortælle, at den 29-årige mand var dukket op i hans lejlighed med det, der lignede blod, på sin trøje, men at han i øvrigt virkede »iskold« over Bettinas forsvinden, som på det tidspunkt begyndte at blive kendt i omgangskredsen.

Også han fortalte om flere tilfælde, hvor han havde set parret »slås som hund og kat«, men han havde svært ved at gå i detaljer, og afhøringen endte mest med at give indtryk af, at det primært var noget, han havde hørt om, men ikke selv oplevet.

Dagens retsmøde er indtil videre præget af en del pauser, da anklagerens afhøring af vidnerne har været hurtigere overstået end forventet, men sagen fortsætter dagen igennem.

