Video og billeder: Voldsom brand i hus

Tirsdag aften klokken 19.42 indløb der en 112-melding om brand i en ejendom på Algade i Vordingborg.

Vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Mikkel Kjærgaard bekræfter over for sn.dk at der er udbrudt brand i en ejendom, og politi og redning fortsat arbejder på stedet.

Ifølge vagtchefen er ingen personer kommet til skade som følge af branden, og der er heller ingen forlydende om, at der skulle have været nogen i ejendommen, da branden brød ud.

Det er endnu for tidligt at sige, hvordan branden er er opstået, dette skal ifølge vagtchefen undersøges nærmere i løbet af onsdag.

Sn.dks mand på stedet fortæller, at branden er opstået i en ubeboet ejendom, der står til at skulle rives ned. I ejendommen ligger et nedlagt pizzaria.

Der er omkring fem køretøjer fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning på stedet, og der er afspærret ved bygningen.

Den brændende bygning ligger lige over for togstationen, og her har en del nysgerrige tilskuer samlet sig.

Der står en stor røgsøjle op over bygningen, som kan ses på lang afstand.