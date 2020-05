Video: Han løb rundt og rundt og rundt

Af J. C. Borre Larsen

Michael Seiding Larsen skulle i dag, søndag 17. maj, have løbet Copenhagen Marathon, men det blev aflyst på grund af coronakrisen. Det fik Venstre-politikeren for sjov til at arrangere sit eget løb, Hulemosemaraton i Nyråd, med kun en enkelt deltager - ham selv.