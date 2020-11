Se billedserie Mads Beldring fremførte sine sange i siddende position. Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Video: Arrangør lettet efter koncert i skoven

Vordingborg - 02. november 2020 kl. 15:59 Af Tekst: J.C. Borre Larsen Foto: Jens Wollesen Kontakt redaktionen

»Sange i Skoven 2020« skulle oprindeligt have været afviklet i april på den gamle Husflidskolen, der ligger i skoven ved Kragevig, men koncerten blev udsat på grund af coronavirus til 31. oktober.

Det skulle vise sig at være midt i en ny coronaepidemi, men koncerten lørdag aften med sangskriverne Kristian Harting og Mads Beldring blev afviklet foran 40 siddende publikummer i Husflidskolen.

- Der var en forløsende stemning. Det virkede som om, at publikum har savnet live-musik. Derfor var det fedt, at det kunne lade sig gøre, fortæller Marc Facchini, der er festivalleder for Midsommer Festival, som står for Sange i Skoven.

Et lyttende publikum

De to musikere skiftedes til at spille to gange.

Mads Beldring åbnede ballet med med sine trubadur-agtige danske sange, der rører det sørgmodige indeni. Også på Husflidskolen fik tilhørerne hans krøllede lyriske univers og fine poetiske billeder at mærke.

Derefter var pladeaktuelle Kristian Hartings tur til at stå på scenen. Han har lige udgivet udgivet albummet »The Fumes« på et tysk pladeselskab. Det er da også i udlandet, at Kristian Harting primært slår sine folder, men på Husflidskolen præsenterede han en række nye sange på dansk.

- Det så ud som om, at publikum tog godt imod sangene. Man kunne høre en knappenål falde til jorden, siger Marc Facchini, der er optimistisk efter gennemførelsen af koncerten.

- Vi skal lige i tænkeboks, men jeg tror næsten godt, at jeg tør love, at Sange i Skoven efter gældende regler bliver til noget næste år, lyder det.

Se filmen 02VOR JW SANGE I SKOVENS MØRKE her i stedet