Viadukten mellem Ore og Masnedsund har været forhadt i årtier. For smal til de bløde trafikanter og for lav til lastbilerne.

Viadukt spærres - bilister må ud på lang omvej

Banedanmarks arbejde vil betyde væsentlige gener for beboerne både på Ore og i Masnedsund. Fra og med mandag og frem til fredag vil det ikke være muligt for bilister at passere igennem viadukten mellem de to bydele. I stedet skal bilisterne ud på en mere end tre kilometer lang omvej via Rampen, Brovejen, Kuskevej, Næstvedvej og Marienbergvej.