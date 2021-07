Foto: Lars Christensen

Viadukt blev 1,7 million dyrere end forventet

Vordingborg - 10. juli 2021 kl. 05:26 Af Lars Christensen

Efter lang tids afsluttende arbejde på viadukten mellem Masnedsund og Ore har kommunen nu gjort regnskabet op.

Efter i første omgang at have stået fast på, at det var Banedanmark, der skulle sørge for en ny og bredere viadukt, så endte det med, at kommunen måtte påtage sig regningen på 6,24 millioner.

Nu her flere år senere har det dog vist sig, at det beløb ikke er nok. Derfor har politikerne nu måtte tage 1,7 million kroner ekstra fra kommunekassen for at kunne betale regningen til Banedanmark.

Ekstraregningen skyldes, at der Undervejs i projektet har været flere udfordringer, og kommunen har måtte tilkøbe en støttemur til en højvandssikring, så Ore ikke bliver oversvømmet ved højvande.

Der har blandt andet også været et ønske om mindst mulig gene af trafikken ud til havnen i høstsæsonen, og udfordringer i forhold til afviklingen af trafikken fra Ore. Disse ekstraregninger har både forsinket og fordyret projektet. Banedanmark kom med et ekstrakrav på cirka 2,6 millioner kroner, men kommunen har haft held med at få presset beløbet ned til 1,7 million kroner.

Politikerne har godkendt ekstraregningen på det sidste kommunalbestyrelsesmøde, hvor borgmesteren glædede sig over, at man er endt med en rigtig god gennemkørsel i forhold til den tidligere, der både var for lav til den tunge trafik og for smal til de bløde trafikanter.