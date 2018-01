Den nye formand for Udvalget for Klima og Miljø Else-Marie Langballe Sørensen (SF) har fået et område, som hendes hjerte virkelig banker for. Foto: Claus Vilhelmsen

Vi vil ikke udfase men forbyde Roundup

Vordingborg - 09. januar 2018 kl. 17:51 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gamle Teknik- og Miljøudvalg i vordingborg Kommune indførte spotsprøjtning med Roundup. Det bliver en af de første ting, der bliver gjort op med i den nye politiske virkelighed, hvor der er et andet flertal, skriver Sjællandske.

- Vi vil ikke udfase Roundup - vi vil forbyde det. Og da det kun har været tilladt at spotsprøjte i kort tid, er det heller ikke nødvendigt at analysere virkningerne af at stoppe med brugen af giftmidlet, før vi gør det.

Så klar er udmeldingen fra den nye formand for Klima og Miljøudvalget Else-Marie Langballe Sørensen (SF).

- Vi er et dårligt forbillede i Vordingborg Kommune, og det kan jeg slet ikke have. Sloganet »Vordingborg - Danmarks grønneste kommune« er noget, vi er allerede, fordi vi har både skov og strand, men vi kan blive endnu grønnere ved at blive bedre til at passe på miljøet, erklærer formanden.

Hun er lærer i naturfag på Iselingeskolen og er meget bevidst om, at verden skal afleveres på en ordentlig måde til den næste generation.

- Jeg tror, at fremtidens unge bliver meget mere miljøbevidste end min generation, siger hun.

Else-Marie Langballe Sørensen vil gerne have flere vindmøller på land, men CO2 målene kan også opnås ved at øge mængden af solenergi - både solceller og solfangere.

- Vi råder ikke over havet, men vi kan gøre vores på land. Vi skal bare tage hensyn til, at mennesker ikke bliver syge. Møller kan også blive for store.

Det ligger hende også på sinde, at naturen kan bruges til arrangementer som for eksempel cykelløb ved Møns Klint.

- Men vi skal have fokus på, at vi ikke ødelægger naturen, fastslår hun.

Hendes baggrund for at blive klima- og miljøformand er hendes lærerjob gennem mange år.

- Og så er SF jo et grønt parti, der lægger meget vægt på klima og miljø, siger Else-Marie Langballe Sørensen til Sjællandske.