Finn Højlund Hansen og Arne Rasmussen fra løbsledelsen ved lørdagens bilorienteringsløb var spændte på, hvor hurtigt deltagerne ville ende med at komme i mål. Foto: Lene C. Egeberg

Vi vil hellere køre end at aflyse

Det var knap så festligt, som det plejer at være for deltagerne, da Sydsjællands Automobilklub i weekenden holdt bilorienteringsløb på Østmøn. Det var 4. og sidste afdeling af Sjællandsmesterskabet, de omkring 30 biler skulle køre, og 3. afdeling af Danmarksmesterskabet - men alt hvad der plejer at følge med af socialt samvær, hygge og røverhistorier måtte lægges i skuffen denne gang, for kontakten mellem deltagerne skulle begrænses - vi behøver vel ikke at skrive hvorfor.