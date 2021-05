Vordingorg Køkkenet er fortsat et hit i mange danske familier. Her ses virksomhedens administrerende direktør, Hjalmar Hansen. Foto: Henrik Førby Jensen

Vi opfylder vores køkkendrømme under coronaen

Over 10.000 danske familier fik sidste år et nyt Vordingborg Køkken.

Det er noget, der smitter af på 2020-regnskabet for selskabet bag Vordingborg Køkkenet. Det viser et overskud på 50,5 millioner kroner. En forbedring på 18 millioner kroner i forhold til 2019.

Vordingborg Køkkenet tilbyder sine kunder et komplet køkken, som bliver leveret og installeret. Den løsning har tilsyneladende mange kunder gjort brug af under coronakrisen.

Tværtimod. Vordingborg Køkkenet omsatte sidste år for for en halv milliard kroner, hvilket er en forbedring i forhold til 2019 på knap 60 millioner kroner. Tal, der understreger, at Vordingborg Køkkenet er en af absolutte lokale sværvægtere inden for det lokale erhvervsliv.