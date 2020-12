Se billedserie Dette stykke sti, der leder ind mod plænen bag Rugvænget, er markeret ?rødt?, fordi der er brugt slagger til stabilisering. Men det er svært at se under jord og blade. Man bruger stadig slagger i byggeriet - blandt andet ved den nye Storstrømsbro. Foto: Michael Thønnings

Vi har fået tonsvis af københavnsk slagger

Vordingborg - 09. december 2020 kl. 16:03 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Slagger er fyldt med tungmetaller og salte der kan skade grundvandet...og det er stadig en stolt tradition i byggeriet.

Slagger er det der bliver tilbage, når vores affald brændes af og det bruges stadig i stor stil i forbindelse med byggerier - blandt andet også i forbindelse med den kommende Storstrømsbro. Vi har talt med miljøchef Rolf Hoelgaard om fænomenet. Når de store affaldsselskaber brænder vores allesammens affald af, så ligger slaggerne tilbage. Et lidt udefinerbart materiale, med en masse mineraler, salte og tungmetaller, som sorteres, tørres og knuses, så det kan bruges i stedet for grus i byggerier.

- Slagger er jo et restprodukt og man har haft tradition for at bruge affaldet og har været dygtige til at genanvende det i stor stil, fortæller Rolf Hoelgaard, der er chef for miljøafdelingen i Vordingborg kommune.

I hans afdeling er de netop opmærksomme på hvad der bruges og gøres i byggeriet, og med slagger skal der som regel gives tilladelse til at bruge det - for det bruges stadig meget i byggeriet.

- Tidligere var lovgivningen blandt andet sådan, at hvis det var under 100 tons så kunne man bruge det uden at søge tilladelse, fortæller miljøchefen, der påpeger at slagger minder om almindeligt grus og ofte har været brugt i stedet for det.

- Det har været billigt - næsten gratis at få slagge til opfyld i forhold til grus, som jo er en ressource, som der ikke er så meget af, fortæller han.

Salte i grundvandet Lovgivningen på miljøområdet har dog ændret sig meget, og hvor man blandt andet brugte det ret bredt tidligere, så satte en bekendtgørelse og miljølove fra år 2000 en "prop" i noget af brugen.

- Problemet er at slagger indeholder salte, som man risikerer siver ned til grundvandet og det skal man sørge for det ikke gør, fortæller Rolf Hoelgaard og peger på, at lovgivningen blev ændret, så man altid skal sørge for at dække slagger helt af, så regnvandet ikke kan sive igennem og hive de skadelige salte med ned.

- Men når det er lagt på stier (som med sagen fra Præstø på de foregående sider, red.) så er saltene udvasket og er ikke til fare for grundvandet længere, siger han i forhold til, at det ikke er af den grund, at man behøver at fjerne slaggerne.

Der er dog også tungmetaller i slagger, der som regel bliver liggende, hvor de er, uden at sive ned. Det betyder dog, at hvis man flytter på jorden - eksempelvis, hvis der skal bygges som i Præstø - så kan det blive spredt og "dukke frem".

- Det er jo i jorden og problemet er, at børn spiser jord. Sådan er det bare og det duer ikke, når der er tungmetaller i. Og tungmetaller forsvinder ikke, forklarer miljøchefen.

Han fortæller dog, at man er blevet meget bedre til at rense det, end man var tidligere.

- Tidligere kunne man jo se der lå gafler og andet gammelt metal i, fortæller han. Vi får københavnsk skrald

Her i området har slaggen i øvrigt været anvendt i særlig stor stil, fordi virksomheden Afatek tidligere lå i Næstved.

- De har blandt andet fået alt affaldet fra Vestforbrændingen (affaldsforbrænding ved Albertslund, red), så meget slagger fra københavnsområdet er kommet hertil. Og der har det været oplagt at anvende det i nærområdet, fortæller Rolf Hoelgaard.

Afatek eksisterer i øvrigt stadig - de har bare adresse på Amager - men modtager stadig restprodukter fra affaldsafbrændingen fra stort set alle affaldsselskaber på Sjælland. Her omdanner de det netop til det de kalder "slaggegrus", som kan købes og stadig bruges i byggeriet rundt om i landet. Det gælder blandt andet ved udbygningen af boligkvarteret ved Københavns Nordhavn og ved vejprojekter på Roskilde-egnen.

Om processen fortæller firmaet på sin hjemmeside, at når de modtager slaggen fra det afbrændte affald, så ligger den og "modner" i miler (bunker, red)

- "Over to til tre måneder stiger temperaturen i milerne, og slaggen tørrer ud. I processen bliver mange af tungmetallerne bundet til slaggen, så metallerne ikke bliver vasket ud, når slaggegruset efterfølgende skal bruges til f.eks. indbygning i veje.", skriver Afatek.

Slagger til Storstrømsbro Især er Vejdirektoratet glade for at bruge slagger og blandt nye projekter her i området, kan Rolf Hoelgaard også fortælle at man har fået en ansøgning fra dem i forhold til byggeriet af den nye Storstrømsbro. Her anvender man allerede aske fra afbrænding til betonen i selve brofagene, mens slagger-ansøgningen skal give mulighed for at de diger man lægger på Masnedø, hvor den nye bro skal landfæstes og føres over, de vil blive fyldt med slagger som opfyldningsmateriale.

Det er nemlig fulgt lovligt at bruge, hvis man søger tilladelse og hvis man overholder reglerne i forhold til at "dække det af", med enten store mængder ren jord, asfalt eller beton.

Til gengæld bliver brugen af slagger registreret af regionen, der kortlægger området som forurenet, sådan så man fremover ved, at det skal renses op og tages hånd om, hvis man vil bygge eller lave noget andet i det område, hvor man har lagt slagger.