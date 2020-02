Send til din ven. X Artiklen: Verdensberømt operasanger - og andre godbidder fra Scene1 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Verdensberømt operasanger - og andre godbidder fra Scene1

Vordingborg - 08. februar 2020 kl. 07:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

møn: En ægte sensation. Det er store ord, som man normalt skal være forsigtig med at bruge, men de er ikke for store efter Scene1's mening. De henviser nemlig til, at kulturinitiativet med base på Vestmøn har fået et gedigent scoop på dette års program, og det er blandt andet blevet muligt, efter at Scene1 har indgået en sponsoraftale med ejendomsselskabet Kiss Development og ejer Michael Eskildsen.

Resultatet er blevet, at Scene1 til juni kan præsentere Johan Reuter, en af Danmarks allerstørste operastjerner.

Det er lykkedes at få Danmarks største internationale operanavn til at optræde i et eksklusivt arrangement på Saftstationen i Damme. Noget der egentlig ikke burde kunne lade sig gøre, da Johan Reuter normalt kun optræder som solist på de største operascener rundt om i verden, lyder det fra Scene1.

Sponsoraftalen med Kiss Development betyder, at selskabet støtter Scene1 med 50.000 kroner i 2020, og det er altså noget, der kan mærkes.

- Vi er utrolig glade for at Michael Eskildsen og Kiss Development har besluttet at støtte scene1 og store kunstoplevelser. Det er utroligt vigtigt at vores lokale erhvervsliv støtter op om kunst og kultur, siger Mogens Åside på vegne af Scene1's bestyrelse.

Johan Reuter gæsteoptræder på Scene1 den 14. juni, hvor Saftstationen i Damme med plads til 150 tilhørere danner ramme omkring arrangementet

Johan Reuter er en af de mest efterspurgte sangere indenfor sit felt, og han synger normalt kun på de store internationale scener i New York, London, Bayreuth, Berlin, Madrid, Paris, Amsterdam og København, og han er booket langt ud i fremtiden.

- Alligevel har han sagt ja til, ekstraordinært, at synge for os på Scene1 på Møn. Det er en enestående chance for at høre og opleve Johan Reuter synge, udenfor de store scener og på en lille intim scene, og opleve den store sanger tæt på. Johan har sammensat et program, som eksklusivt er skabt til Scene1. Der venter en stor oplevelse for operaelskere forude, lover Scene1.

Udover at optræde verden over har Johan Reuter indspillet en række cd'er, blandt andet Carl Nielsens Maskarade, Schubert Vinterrejse, Rare Verdi med sjældne Verdi- arier og lieder af Richard Strauss.

Og så har han to gange modtaget Reumert prisen i kategorien »Årets Sanger" for sine sangpræsentationer i dansk opera.

Billetterne til denne helt specielle koncert bliver sat til salg i løbet af 14 dage, men længe inden da kan man glæde sig til flere andre store oplevelser hos Scene1.

Der er nemlig andre store navne på det kommende program, der netop er blevet offentliggjort - iblandt dem Jonas Eika, der er den seneste vinder af Nordisk Råds Litteraturpris, samt Sara Omar, vinderen af De Gyldne Laurbær.

Årets første arrangement bliver dog søndag den 23. februar i Hårbøllehuset, hvor jazzsangerinden Sinne Eeg optræder sammen med den amerikanske guitarist Peter Sprague.

22. marts følger så et gensyn med duoen Justin Kauflin og Thomas Fonnesbæk. De fyldte Hårbøllehuset sidst, de gæstede Scene1, men denne gang arrangeres koncerten i samarbejde med Stars, og koncerten spilles i Small Stars i Vordingborg.

Videre ud af jazzsporet får Hårbøllehuset den 19. april besøg af endnu en duo - Søren Kristiansen på piano og Thomas Ovesen på bas. De to har taget arven op fra et par af de helt store musiknavne, nemlig Oscar Petersen og NHØP (Niels-Henning Ørsted Pedersen), og det samspil kan man altså opleve i foråret.

Den 24. maj er det så Sara Omar, der netop i januar modtog De Gyldne Laurbær, som besøger Hårbøllehuset, hvor hun fortæller om sit forfatterskab og læser op af egne værker.

Derefter er der foreløbig en mindre pause i programmet indtil den 6. september, hvor næste prismodtager - Jonas Eike, der fik Nordisk Råds Litteraturpris for novellesamlingen »Efter solen« - dukker op også i Hårbøllehuset.

25. oktober er det tilbage til musikken, denne gang den klassiske, og også her er der et stort navn på programmet, nemlig den internationalt anerkendte dirigent Michael Schønwandt. Han var i flere år chefdirigent for Det Kongelige Kapel og musikchef for Det Kongelige Teater, og har han desuden været chefdirigent for Berline Sinfonie Orchester og har dirigeret en perlerække af verdens største symfoniorkestre. Han vil i Hårbøllehuset fortælle om sit liv med musikken, og han akkompagneres undervejs af pianisten Amalie Malling.

Mulighed for flere overraskelser undervejs

Et altså på mange måder opsigtsvækkende program, som nok skal trække folk til, og som er blevet puslet på plads af Scene1's seks mand høj arbejdende bestyrelse, der til sammen har et vidt forgrenet netværk i dansk kulturliv. Seneste medlem af denne bestyrelse er i øvrigt Vibeke Windeløv, der ellers er kendt som mangeårige producent af Lars von Triers film for Zentropa og som direktør for Betty Nansen Teatret.

Scene1 opfordrer i øvrigt til, at man jævnligt følger med på deres Facebookside og hjemmeside, da der sagtens kan komme flere overraskelser undervejs.