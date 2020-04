Send til din ven. X Artiklen: Venstrepolitiker om terrassebyggeri: Alle er lige for loven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstrepolitiker om terrassebyggeri: Alle er lige for loven

Vordingborg - 29. april 2020 kl. 22:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det mest omdiskuterede punkt på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde i Vordingborg Kommune var Jakob Helles byggeri af terrasse ved den gamle toldbod på Præstø Havn.

Jakob Helles har ikke sendt kommunen en ansøgning om at få dispensation fra den bevarende lokalplan. Alligevel godkendte et flertal i Plan- og Teknikudvalget terrassen. To Venstrepolitikere, Bo Manderup og Kirsten Overgaard brugte standsningsretten, og derfor røg sagen videre i kommunalbestyrelsen. Her endte det med, at politikerne besluttede, at Jakob Helles ulovligt har opført terrassen. Den skal gøres lovlig, og det sker ved, at Jakob Helles sender en ansøgning til kommunen om at få dispensation fra lokalplanen. Da sagen blev diskuteret på kommunalbestyrelsesmødet bad en lang række politikere om ordet. Bo Manderup var den første, og her kan du læse hele hans indlæg.

»Jeg, og mine kollegaer i udvalget for Plan og Teknik, har enstemmigt godkendt den dispensation fra den bevarende lokalplan, der var nødvendig for at en udvidelse og tilbygning til den gamle toldbod på Præstø Havn, bedre kendt som Skipperkroen, kunne finde sted. Bygherren fortjener ros for det godkendte projekt, der er udformet med respekt for hovedbygningens stilart og projektet medvirker til at understrege det særlige kulturmiljø i Præstø havn.

Jeg synes, i det hele taget, at bygherren, gennem sit ejerskab af en række markante bygninger i Præstø, har gjort meget godt for byen.

Vigtigt for stedet er, at projektet i sin helhed forsøger at imødekomme hovedbygnings stilart og det fælles rum pladsen udgør.

Bygherren har desværre efterfølgende valgt at etablere en stor terrasse i tilknytning til den godkendte tilbygning. Terrassen er ikke indeholdt i den dispensation bygherren har modtaget og er i strid med den gældende lokalplan og reglerne for bevaringsværdige bygninger.

Jeg, og udvalgets politikere, blev af den kommunale forvaltning, på et udvalgsmøde i starten af april, præsenteret for denne sag. Ifølge forvaltningen har der været forsøgt en dialog med bygherren herom - desværre uden resultat.

Et flertal i udvalget ønskede imidlertid at godkende terrassen.

Jeg tillod mig at understrege, at udvalget ikke lovligt kunne give en dispensation. Der forelå ikke nogen ansøgning fra bygherren, der åbenbart mener, at han har ret til at etablere terrassen uagtet forvaltningens klare indstilling; at terrassen er ulovligt opført.

En sådan beslutning vil skabe en helt uacceptabel præcedens; det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse! Når jeg samtidig tænker på de mange sager, hvor vi har faret hårdt frem mod andre borgere (for eksempel en terrasse på Stentorvet i Vordingborg, der blev fjernet), er det for mig tydeligt, at vi ikke bør træffe en sådan beslutning. Derfor brugte jeg, og min kollega Kirsten Overgaard, vores ret til at standse udvalgets beslutning med den konsekvens, at den samlede kommunalbestyrelse nu skal tage stilling til sagen.

Man kan have mange meninger om byplanlægning, arkitektur og æstetik. Jeg er kendt for at have stærke meninger herom. Den udførte terrasseopbygning er, hverken i omfang eller udførelse, forenelig med bygningens stilart eller med havnepladsens karakter og rumdannelse, der vil blive uforholdsmæssigt domineret af terrassen, og navnlig dennes rækværk. Blandt andet vil denne være med en afstand på kun cirka fire meter til det fredede pakhus mod øst.

Den gamle toldbod på Præstø havn er en vigtig, bevaringsværdig bygning, der ligger som den midterste del af en »hestesko-formation« mellem to fredede pakhuse. Tilsammen danner de tre bygninger en historisk havneplads. For at bevare denne særlige stemning, og derfor den status en sådan autentisk, historisk plads tilvejebringer, er det vigtigt, at hver af de tre bygninger bidrager til historiefortællingen - sløres historien, sløres oplevelsen af pladsen og derfor dennes værdi. Er værdien af stedet sløret, bliver det sværere at argumentere for en udvikling af fremtidige kulturarvstiltag på dette for byen vigtige sted.

Til brug for sagens behandling i kommunalbestyrelsen foreligger der nu et notat om lovligheden af flertallets beslutning. Konklusionen er, at der er tale om en klokkeklar, ulovlig beslutning i udvalget. Forvaltningens indstilling er derfor, at der skal gives et påbud om lovliggørelse.

Alle er lige for loven!

Enten skal terrassen fjernes eller også skal bygherren fremsende en ansøgning om dispensation fra lokalplanen. Jeg kan derfor støtte forslaget til indstilling som det er fremsat til dagens forhandling.

Skulle bygherren fremsende en dispensation, der behandles efter reglerne, og et flertal fortsat fastholder at terrassen, med det nuværende udseende, kan blive stående, så vil jeg forsat stemme imod.

Men, jeg vil naturligvis acceptere flertallets beslutning. Sådan er demokratiet, når det foregår på et lovligt grundlag.«