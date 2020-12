Der er for langt fra tanke til handling, når man er hængt op på partipolitiske linjer, mener Charlotte Bagge Hansen og Torben Folke Månsson, der med Fælleslisten vil arbejde på tværs af politiske skel. Foto: Lene C. Egeberg

Venstre-udbrydere starter ny liste til valg

To udbrydere fra Venstre, Charlotte Bagge Hansen fra Møn og Torben Folke Månsson fra Kalvehave, er nemlig lige nu i fuld gang med at etablere den tværpolitiske »Fælleslisten«, som de forventer, vil stille med mindst to og gerne flere kandidater til kommunalvalget.

Der er udsigt til, at borgerne i Vordingborg Kommune får en ny liste at sætte kryds ved, når der er kommunalvalg igen til november næste år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her