Venstres Michael Seiding Larsen var klar over, at der var noget galt, da politikerne på et kommunalbestyrelsesmøde diskuterede, om der skal være varmt eller koldt vand på toiletterne i det nyt rådhusbyggeri i Vordingborg. Arbejdstilsynet fastslår, at det er i strid med gældende lovgivning, hvis der ikke både er varmt og koldt vand på toiletterne. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Venstre-politiker fik både tak og undskyldning fra borgmesteren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre-politiker fik både tak og undskyldning fra borgmesteren

Vordingborg - 16. december 2020 kl. 22:33 Kontakt redaktionen

Det faldt Venstres Michael Seiding Larsen for brystet, at borgmester Mikael Smed i en artikel for nylig i Sjællandske udtalte, at han under en større diskussion på kommunalbestyrelsesmødet i november om koldt eller varmt vand på toiletterne i det nye rådhusbyggeri i Vordingborg »trak debatten ned«.

Ifølge Michael Seiding Larsen burde borgmesteren hellere have sagt »tak for hjælpen«, fordi det Arbejdstilsynet senere har fastslået, at det ikke er lovligt kun at installere koldt vand på toiletterne.

Det sagde Michael Seiding Larsen forinden sagt til borgmesteren på et temamøde

- Er det ikke korrekt, at borgmesteren fik travlt med at google, om der var noget om sagen. Og at embedsværket efterfølgende er blevet sat i gang sammen med rådgiverne for at finde ud af om der var hold i de påstande, hvilket der sjovt nok var, sagde Michael Seiding Larsen på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde. der samtidig var årets sidste udgave.

- Der skal lyde en uforbeholden undskyldning, hvis du føler dig trådt over tæerne. Og en stor tak for at henlede opmærksomheden på øvrig lovgivning omkring byggeriet, svarede Smed.

Forslaget om koldt vand på toiletterne var blot et af en række tiltag, som skulle gøre rådhusbyggeriet så miljørigtigt som muligt.

På kommunalbestyrelsesmøde godkendte politikerne projektforslaget til det nye rådhus. Nye Borgerlige er dog imod, da man ikke har fidus til den kalkmørtel, som der skal bruges. Venstre og Dansk Folkeparti undlod at stemme, mens S, SF, Enhedslisten, Alternativet, Konservative og Radikale Venstre stemte for.

Til gengæld var der ingen uenighed om at frigive 20,3 millioner kroner fra anlægsbudgettet 2021 til rådgivning, udbudsproces, forberedende undersøgelser og anlægsarbejde.