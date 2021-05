- Jo før man melder sig - jo bedre. Så kan man være med til at planlægge vores strategi, siger Venstres gruppeformand, Karina Fromberg, der her ses sammen med partifællen Ronni Lykkehus foran rådhuset i Vordingborg. Foto: J.C. Borre Larsen

Venstre opfordrer kandidater til at melde sig

Ifølge gruppeformand og borgmesterkandidat Karina Fromberg har der været solid interesse for at stille op for partiet til KV 21. Derfor opfordrer Venstres bestyrelse alle, der vil stille op, til snarest muligt at melde deres kandidatur.