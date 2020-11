En visirklædt Kirsten Overgaard på vej ned trappen til byrådssalen for sidste gang. Foto: J.C. Borre Larsen

Venstre-medlems triste farvel

Kommunalbestyrelsesmødet onsdag 25. november var det sidste af slagsen for Venstres Kirsten Overgaard.

- Det er lynhurtigt gået tilbage. Jeg har for nylig fået at vide, at jeg bliver blind, siger Kirsten Overgaard, der bor i Stege.