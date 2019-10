Venstre er som eneste parti ikke med i budgetforliget. Her ses Bo Manderup (tv), Karina Fromberg og Michael Seiding Larsen. Foto: J.C. Borre Larsen

Venstre kritiserer nyt budget: - Det er taltryllerier

Vordingborg - 12. oktober 2019 kl. 05:30 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Venstre føler man, at flertalsgruppen bag torsdagens budgetforlig i Vordingborg Kommune kørte deres eget løb.

Derfor har partiet skruet deres eget budget sammen.

- Vi har et fuldt finansieret forslag, hvor vi prioriterer noget anderledes end flertalsgruppen, og hvor der ikke er tale om tal-tryllerier, siger Bo Manderup, der er budget-forhandler sammen med Michael Seiding Larsen.

Venstre bemærker, at flertalsgruppens budget har et overskud på 15.047 kroner i 2020, men at overslagsårene viser store million-underskud.

- Det er økonomisk uansvarligt. Det ligger langt fra vores forslag, siger Michael Seiding Larsen.

I det nye budgetforlig lægger flertallet op til, at der skal spares 13 millioner kroner på området for arbejdsmarked og uddannelse.

- Har de bare tænkt på et tal? Det er fugle på taget, mener Michael Seiding Larsen, der undrer sig over, at besparelsen ikke figurerer i sparekataloget.

- Det virker som om, at de har fundet på et tal i 11. time for at få budgettet til at passe, siger han.

Det vækker harme i Venstre at flertalsgruppen blandt andet vil sløjfe bogbussen, blomsteramplerne og juletræerne i købstæderne.

- Det er tåbeligt, at man tager sådanne småbeløb, som ingenting fylder i et budget til cirka tre milliarder kroner, men som rammer borgene, siger Michael Seiding Larsen.

Venstre er også temmelig uenig med flertallet omkring det nye rådhusbyggeri, hvor der i alt er reserveret 120 millioner kroner.

- Lur mig om det ikke bliver dyrere. Byggeri stiger altid. Kommunen skal spare rigtig mange penge, så vi synes, at det er bedre at afsætte 24 millioner over de næste fire år til en gennemgribende renovering af det nuværende rådhus, siger Bo Manderup.

Venstre hæfter sig også ved kommunens kassebeholdning.

- Borgmesteren forventer, at når regningerne til rådhuset er betalt, så kommer man under 100 millioner kroner. Vi har en politisk aftale, at den skal være mellem 100 og 200 millioner kroner, siger Michael Seiding Larsen.

I Venstres eget budget adskiller man sig markant på skoleområdet. Her vil man over de næste fire år give 20 millioner kroner, mens flertallet kun har afsat en pulje på fem millioner kroner til skoleområdet.

Venstre afsætter også flere penge til cykelstier, idrætsanlæg, havne og vedligeholdelse af kommunale bygninger end flertalsgruppen.

Pengene skal blandt andet komme fra »fleksible karensordninger« på mellem tre-fem måneder før en ledig stilling på genbesættes. En løsning, der ifølge Venstre vil give 15 millioner over tre år.

- Vi undgår et kassetræk. Til gengæld beder vi de ansatte om at løbe lidt stærkere. Det er set i andre kommuner og i private virksomheder. Det er fair, når det drejer sig om en kort periode, siger Michael Seiding Larsen.

Venstres forslag gælder dog ikke inden for skoler, daginstitutioner, pleje og omsorg samt psykiatri og handicap-området.

Flertalsgruppen bag budgetforliget er Socialdemokraterne, SF, Alternativet, Enhedslisten, Radikale, Konservative og DF.

