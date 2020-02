Ifølge Venstre optræder kommunen ikke neutralt, når det gælder om at informere borgerne om det nye rådhusbyggeri i Vordingborg. Her ses medlememrne Karine Foss (tv), Karina Fromberg og Michael Seidiing Larsen under et møde i kommunalbestyrelsen. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Venstre-kritik: S-propaganda på kommunens hjemmeside Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre-kritik: S-propaganda på kommunens hjemmeside

Vordingborg - 25. februar 2020 kl. 05:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Vordingborg Kommunes hjemmside kan man klikke ind på et site om det nye rådhus og Borgernes hus. Her opstiller kommunen tre scenarier, der fortæller, hvorfor det giver mening at »bygge nyt, grønt og bæredygtigt i stedet for at kaste flere gode penge efter et gammelt hus«.

Oplysningerne falder Venstre for brystet.

- Kommunen bør være neutral, mener ordfører Michael Seiding Larsen og fortsætter:

- Det minder mest af alt om et valgoplæg fra Socialdemokratiets side. Noget som borgmesteren har lagt ud for at gøre rådhusbyggeriet spiseligt.

Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune umiddelbare vurdering lyder, at kommunen objektivt har forsøgt at redegøre for plusser og minuser ved et nyt rådhus.

- Ordvalget er blomstret, men vi opfylder bestemt ikke nogen klimamål ved blive ved med at putte penge i en renovering. Men hvis Venstre mener, at vi ikke er neutrale, må vi tage en dialog, siger Lau Svendsen-Tune.

Borgmester Mikael Smed (S) afviser blankt, at han har blandet sig i kommunens hjemmeside.

- Jeg har ikke dikteret noget som helst, siger Mikael Smed.

Kommunen holder borgermøde om det nye rådhus og »Borgernes hus« i aften, tirsdag 25. februar, fra klokken 17-20. Mødet begynder i kantinen på det nuværende rådhus.