Venstres Michael Seiding Larsen (th) sammen med løsgænger Jesper Berring-Poulsen før onsdagens kommunalbestyrelsesmøde. D'herrer stemte henholdsvis nej og ja til lukning af Spilopperne. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Venstre frygter skjult dagsorden efter lukning af privat børnehave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Venstre frygter skjult dagsorden efter lukning af privat børnehave

Vordingborg - 28. maj 2021 kl. 05:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det var ikke med Venstres gode vilje, at kommunalbestyrelsen onsdag aften besluttede at lukke den private børnehave Spilopperne i Røstofte. Sammen med Nye Borligerlige stemte partiet imod.

- Vi frygter, at lukningen er et led i en større plan om så få private institutioner som muligt, fordi der mangler børn i de offentlige, siger Venstres ordfører, Michael Seiding Larsen og tilføjer:

- Vi kan godt frygte, hvornår den næste private institution ryger.

Mistillid til offentlige folk Gennem længere tid har Spilopperne haft besøg at kommunens pædagogiske konsulenter.

Dem har Michael Seiding Larsen åbenbart ikke tillid til. Han efterlyser en »second opinion«.

- Jeg kunne godt tænke mig, at man i et halvt år kørte med eksterne konsulenter, så det ikke var kommunens egne folk, der går og hæfter sig ved små detaljer, siger Michael Seiding Larsen.

Den socialdemokratiske formand for Børn, Unge og Familie-udvalget Nikolaj W. Reichel afviser, at forvaltningen og at det røde flertal samt DF i kommunalbestyrelsen går efter at lukke private børnehaver.

- Vi har ikke sådan en agenda. Den beskyldning må stå for Michaels egen regning, siger Nikolaj W. Reichel, der påpeger, at det var et enigt BUF-udvalg inklusive de to venstre-medlemmer Karina Foss og Anders Thestrup, der anbefalede en lukning af Spilopperne, inden sagen kom til behandling i kommunalbestyrelsen.

Nikolaj W. Reichel går absolut ikke ind for at hyre eksterne konsulenter til at kigge institutionerne en ekstra gang igennem sømmene.

- Jeg synes ikke, at vi skal bruge skatteborgernes penge på ekstern konsulentbistand. De kommunale konsulenter kan godt lave en objektiv vurdering, siger Nikolaj Reichel.

I Dansk Folkeparti, der stemte ja til lukning, er Marie Hansen glad for, at det ikke er hendes børn, som bliver passet i Spilopperne. - Børnehaven har ikke handlet efter de ekstra besøg, siger Marie Hansen med henvisning til det skærpede tilsyn. Hun afviser også, at der er tale om forskelsbehandling. - Hvis det havde været en kommunal børnehave, havde der også været hårde konsekvenser, siger Marie Hansen.

Ud over S og DF stemte RV, SF, EL, ALT og løsgænger Jesper Berring-Poulsen for en lukning. Konservatives enlige medlem, Daniel Irvold, undlod at stemme