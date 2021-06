Venstre-folk vil have fundet en løsning på snæver bro

Venstre-folkene kunne dog også hurtigt se et væsentligt problem, der er nødt til at blive løst, hvis potentialet i den nye bro skal forløses.

For selvom Banedanmark for et par år siden lavede en ny jernbanebro over Masnedsund, står den bro stadig urørt, og der er ingen aktuelle planer for at bygge broen om, så det gamle togspor kan blive lavet til vejbane.