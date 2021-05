Karina Fromberg har skyndt sig at tage afstand fra moderpartiets udmelding om, at de igen vil have Lindholm i spil til udrejsecenter. Foto: Nina Lise

Venstre-folk går imod eget parti: Lindholm-udmelding kan skade os til valget

Det sendte chokbølger gennem Venstre-baglandet i Vordingborg Kommune, da moderpartiet torsdag meldte ud på partiets facebookside, at man nu igen vil have et udrejsecenter på den tidligere forskningsø Lindholm.

Udmeldingen skyldes, at S-regeringen for nyligt præsenterede planerne om et udrejsecenter på Langeland.