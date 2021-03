Ronni Lykkehus (V) og hans partifælle i plan- og teknikudvalget, Bo Manderup, ser stadig helst, at kommunen opgiver planerne om et boligbyggeri på Langelinie 48 i Stege. Foto: Vordingborg Kommune

Venstre er stadig lodret imod byggeri på grunden

Vordingborg - 05. marts 2021 kl. 13:40 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Der var tre forslag oppe at vende om trafikafvikling ved Langelinie 48 i Stege, da Plan- og teknikudvalget havde sagen på dagsordenen i denne uge, og af de syv medlemmer i udvalget var det kun de Radikale og Socialdemokraterne, der ville lægge stemmer til at anbefale et af forslagene. Det er det forslag, der lægger op til, at den tunge trafik ned til det nye boligområde skal bruge en bid af Langgade ud mod Langelinie som vendeplads.

Det forslag nød dog hverken opbakning fra Venstre eller Dansk Folkeparti ved udvalgsmødet, og fra Venstres side er Ronni Lykkehus klar i mælet om, at han og hans partifælle Bo Manderup finder det meningsløst, at man nu arbejder videre med en trafikløsning, som det ikke engang er sikkert, at Slots- og Kulturstyrelsen vil acceptere.

Styrelsen har tidligere spændt ben for kommunens forsøg på at få vedtaget en lokalplan for boligbyggeri på grunden, der ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen, og det nyeste lokalplanforslag har kun fået foreløbig opbakning ved, at man fra kommunens side har lagt op til at spærre mellem Langgade og Langelinie. Det vil efterlade et mere sammenhængende voldområde, som er faldet i styrelsens smag - men med den trafikløsning, der nu lægges op til, vil der reelt stadig være en lille bid af Langgade tilbage som vendeplads.

- Men det er ikke engang sikkert, at Slots- og Kulturstyrelsen vil acceptere det. Det kan undre, at man så vælger det, når det dels måske ikke er nok, dels giver dårlig trafiksikkerhed, siger Ronni Lykkehus.

Centralt for Venstres modstand er dog, at man fortsat er direkte imod, at der overhovedet bliver bygget på grunden.

- Vi kommer til at bruge rigtig mange penge på det her endnu, og det er spild af skattekroner for måske at kunne bygge seks boliger. Jeg håber da virkelig ikke, at Møns fremtid er så afhængig af de boliger, siger Ronni Lykkehus.