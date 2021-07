Det er her, på Valdemarstorvet, at det nye rådhus skal bygges i forlængelse af job- og borgercentret. Men hvordan skal huset se ud? Det skal man nu have undersøgt. Foto: Lars Christensen

Venstre boykotter komitéer til nyt rådhus

Til at se nærmere på forslagene har udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati som optakt til næste uges kommunalbestyrelsesmøde udpeget en bedømmelseskomité og en rådgivende gruppe.

- Det giver i min optik ingen mening, at jeg skal være med til at bestemme, om murstenene skal være røde eller gule. Det vil jeg overlade til andre, siger Michael Seiding Larsen.

Den rådgivende gruppe består blandt andre af en enkelt repræsentant fra de politiske partier, der er med i kommunalbestyrelsen. Om Venstre vil have plads, afgør partiet først på et gruppemøde inden kommunalbestyrelsesmødet 25. marts.

- Det er et massivt flertal i kommunalbestyrelsen, som har besluttet at bygge et nyt rådhus. Det bliver et byggeri, som skal stå i mange år i fremtiden, så derfor undrer det mig, at Venstre ikke har lyst til at tage ansvar, siger Mikael Smed.