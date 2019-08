Se billedserie Charlotte Bisserup Bechfeldt fik 2.835 stemmer på Sjælland og er dermed partiets førstesuppleant. 42 procent af Charlotte Bisserup Bechfeldts personlige stemmer blev afgivet i Vordingborg-kredsen. Foto: Lars Christensen

Venstre-ballade kan give lokal kandidat plads i Folketinget

Vordingborg - 23. august 2019 kl. 04:55 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landet over diskuterer Venstres bagland, om formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen skal fortsætte på deres poster. Ender det med et formandsskifte, kan det få betydning for Charlotte Bisserup Bechfeldt (V). Hun var ved folketingsvalget var opstillet i Vordingborg-kredsen og fik 2835 personlige stemmer i Sjællands Storkreds. Dermed er hun partiets førstesuppleant på Sjælland.

- Jeg har det sådan, at dem, der er valgt, er valgt. Så går jeg ud fra, at de sidder perioden ud. Derfor er det ikke noget, jeg går og spekulerer på, siger Charlotte Bisserup Bechfeldt, der er ærgerlig over uroen i partiet. Hun vil ikke udtale sig om, hvorvidt det trænger til fornyelse.

- Det, der vil være bedst for os nu, er ro. Vi er stærke nok til at klare en krise. Vi har altid været gode til at diskutere, blive enige, tage en beslutning og bakke op om den i fælles flok, siger hun og understreger, at alt i sidste ende er op til landsmødet.

Diplomatiske toner lyder også fra Svend-Erik Petersen, kredsformand for Venstre i Vordingborg Kommune.

- Som førstesuppleant kommer Charlotte ind, hvis et Venstre-medlem valgt i Sjællands Storkreds forlader Folketinget. Men vi har et formandsskab, der nok selv skal beslutte, hvad de vil. Så jeg tror ikke, at det er noget, der bliver spekuleret i, siger han.

Han var torsdag ved at gøre klar til Folkemøde Møn, hvor blandt andre Kristian Jensen og Linea Søgaard-Lidell lørdag lægger vejen forbi Venstres stand. Situationen er lidt ambivalent, erkender Svend-Erik Petersen.

- Kristian Jensen er en dygtig politiker og enormt energisk. For ham handler det om politik 24 timer i døgnet. Han stiller altid op og har om nogen været rundt i samtlige kredse. Men vi må jo nok erkende, at han har haft sin chance, siger Svend-Erik Petersen, der sammenligner partiets næstformand med Charles, Englands evige kronprins, der risikerer at gå over i historiebøgerne som en overgangsfigur.

- Det er et spørgsmål om, hvor længe man kan vente.

