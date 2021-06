Karina Fromberg, borgmesterkandidat for Venstre i Vordingborg Kommune, præsenterede målet om mindst et friplejehjem på partiets grundlovsmøde. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Venstre: Vi skal have mindst et friplejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre: Vi skal have mindst et friplejehjem

Vordingborg - 09. juni 2021 kl. 05:18 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

En bedre ældrepolitik og ikke mindst et alternativ til det almindelige plejehjem.

Det er et af de hovedpunkter, som Venstre vil gå til valg på, når der til november er kommunalvalg.

Borgmesterkandidat Karina Fromberg benyttede partiets grundlovsmøde i lørdags til officielt at annoncere den politiske vision for ældreområdet.

- Vi ønsker at sætte det enkelte menneske i centrum. Alle har ret til en værdig alderdom, om man så er i eget hjem eller på et plejehjem. Der skal være frit valg af alle ydelser i ældreplejen i de private hjem, og borgeren skal selv bestemme, hvad og hvem der kommer inden for døren, fortalte borgmesterkandidaten, der samtidig understregede, at der skal ryddes op i den kommunale ældrepleje.

- Vi skal have gjort op med de steder, hvor der er opstået en kultur, hvor borgerne er endt med at være til for systemet - og ikke omvendt. Der findes mange dygtige og engagerede ledere og medarbejdere i ældreplejen, og dem skal vi have frem, og dem skal vi have flere af. Vores ældre har brug for omsorg, varme hænder og god faglighed, fortalte hun.

Venstre vil blandt andet sørge for mere selvbestemmelse på plejehjemmene ved at etablere brugerbestyrelser, hvor pårørende, beboere og lokale ildsjæle kan være med til at træffe vigtige beslutninger for det enkelte plejehjem.

- I Vordingborg Kommune er der ikke et alternativ til kommunal plejebolig, og det vil vi have gjort op med. Derfor siger vi ja tak til friplejehjem og friplejeboliger, og vi vil arbejde på, at der etableres mindst ét friplejehjem i Vordingborg Kommune, fortalte hun.