Se billedserie Bo Manderup og Karina Fromberg har stået for forhandlingerne med de andre partier. I modsætning til sidste år, hvor rådhuset splittede parterne, var der i år en god stemning under forhandlingerne. Til højre er det tidligere borgmester Michael Seiding Larsen, der valgte ikke at genopstille som spidskandidat. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Venstre: Vi har sat et klart aftryk på budgettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre: Vi har sat et klart aftryk på budgettet

Vordingborg - 06. oktober 2020 kl. 05:38 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Venstre stod sidste år udenfor budgetforliget på grund af beslutningen om at bygge et nyt rådhus i Vordingborg.

Derfor er borgmesterkandidat Karina Fromberg (V) fra kommunens næststørste parti ekstra glad for, at det i år er lykkedes at lande en bred aftale, som partiet vil bakke op om. Hun fastslår, at Venstre har fået sat vigtige aftryk i budgetforliget.

Den væsentligste sejr har været renoveringen af Hårbølle Havn, hvor Venstre fik kæmpet en ekstrabevilling på 2,5 millioner kroner hjem.

- Vi må ikke glemme, at vi har Danmarks længste kyststrækning. Jo bedre en havn ser ud, jo større chance er der for, at folk kommer igen, fortæller Karine Fromberg.

En andet væsentlig sag for Venstre har været teatersalen i Vordingborg, hvor der nu er afsat en million kroner til en renovering. Det var et kardinalpunkt for partiet.

I budgetforliget er der afsat en halv million kroner til såkaldte matchmidler, så kommunen kan matche indsamlede beløb fra eksterne fonde med mere. Det forslag kom fra Venstre. En af de mindre ting, Venstre insisterede på at få med i budgettet, er udskiftningen af monteringshullerne til flagstængerne i Præstø.

- Det er et forholdsvis lille beløb, men vi ved bare, at det er en af de ting, som betyder meget for mange mennesker i Præstø, forklarer Karina Fromberg.