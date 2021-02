Velkomstcenter skal styrke turisme

Fra Sukkerfabrikkens side bliver kommunens involvering hilst velkommen af direktør Bent Lykke, der også står i spidsen for selve feriebyprojektet, som tidligere var kendt som Aquapark Møn men nu går under navnet Feriebyen Sukkerfabrikken Møn.

- Sukkerfabrikken er et af Steges mest markante vartegn, og med den nye ferieby, der efter planen vil blive en meget central del af øens turisme, giver det rigtig god mening at placere velkomstcentret hos os, siger han.

- Det handler selvfølgelig om at vise projekter som Dark Sky, Camønoen og Møn UNESCO Biosfære frem for vores gæster, men det handler også om at skabe et sted, hvor vi kan blive ved med at udvikle sådan nogle gode ideer sammen med turisterhvervet og befolkningen på Møn, siger borgmester Mikael Smed.