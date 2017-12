Send til din ven. X Artiklen: Vejvrede koster seks måneder i skyggen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejvrede koster seks måneder i skyggen

Vordingborg - 05. december 2017 kl. 06:06 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 49-årig bilist, der en eftermiddag i september gerne ville ud fra Elmealle til Platanvej, blev irriteret over, at vejen var delvist spærret af en kassevogn, skriver Sjællandske. Idet han kringlede sig ind på Platanvej, røg hans hånd i vejret, og for enden af hånden strittede langemanden.

Det blev ikke vel modtaget af de to venner i kassevognen, som for ud af bilen. Da der var kø, og personbilen ikke kunne komme videre, var det en smal sag for dem at åbne døren og give manden nogle tæsk.

Først fik han flere knytnæveslag i ansigtet af den ene, en 30-årig mand fra København. Den anden, en 29-årig mand fra Neder Vindinge fulgte op med flere slag i hovedet og et spark på kroppen.

Inden de forduftede, fik han også lige en hilsen om, at han ikke skulle fortælle det til politiet. Men den forslåede mand så firmanavnet på kassevognen, og så var det en smal sag for ordensmagten at finde bilen i Badstuegade lidt senere på dagen.

Det viste sig at være to gamle kendinge af politiet. De blev anholdt, og den 29-årige blev varetægtsfængslet frem til retssagen forleden.

Her fik han seks måneders ubetinget fængsel, men de 41 dage af dem var en reststraf fra en tidligere dom, hvor han kørte ind over fortovet på Skovvej for at køre en person ned. Samtidig blev han dømt for en lignende sag på Falster.

I januar fik han fire måneder for »forsætlig fareforvoldelse«, som anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Stefan Kristensen udtrykker det.

Efter retsmødet forleden blev han løsladt, men han vil senere blive indkaldt til afsoning.

- Han har dog anket sagen, fortæller Stefan Kristensen.

Den 30-årige blev »kun« dømt for vold, og han fik 60 dages fængsel.

- Han blev ikke dømt for vidnetrusler, og normalt ville det koste 30-40 dage. Men han er tidligere straffet, derfor blev det 60 dage, siger Stefan Kristensen.

Den 30-årige fik 40 dage for vidnetrusler i 2011 og fire måneder for vold i september 2012.

Den 29-åriges generalieblad er lige så langt. I 2009 fik han ni måneders fængsel for at tæve en taxachauffør ved Rådhuspubben og være aktiv deltager i et værtshusslagsmål på Færgekroen. Det skriver Sjællandske.