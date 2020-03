Her ses en tegning af den nye Aldi-bygning fra rundkørslen ved Valdemarsgade og Prins Jørgens Allé. I modsætning til de andre butikker i området vil Aldi have en p-plads ud til vejen og en bygning længere inde på grunden. Illustration: Vordingborg Kommune Foto: Gitte Overgård Nielsen

Vejen banet for ny Aldi på Bryggervangen

Vordingborg - 06. marts 2020 kl. 05:16 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ældste butik i Vordingborgs butikskvarter, H.E.P. Møbler, har annonceret ophørsudsalg efter 40 år. Butikken med grund er solgt til Aldi, som vil opføre en endnu større butik end den eksisterende lige om hjørnet.

Udvalget for Plan og Teknik har endeligt vedtaget den nye lokalplan og ændring af kommuneplanen, der baner vejen for, at Aldi kan gå i gang. En af lokalplanens hensigter er, at området fremadrettet skal fremstå som et grønnere og mere sammenhængende detailhandelsområde med et parkeringsareal tæt på Algade og med en beplantning, som er med til at indramme og forskønne gadeforløbet i Valdemarsgade.

Det er dog ikke alle, der er med på, at det skal være så grønt. Ejerforeningen Prins Jørgens Gåden, Prins Jørgens Alle 4 mener, at de store træer langs Prins Jørgens Allé er for dominerende og skygger for altanerne. Men det bliver skudt end af både administration og politikere.

»Da det er ét af lokalplanens formål at styrke begrønningen i lokalplanområdet, anbefaler administrationen, at beskæring og fældning skal begrænses til det minimale, således at træerne fortsat er identitetsgivende for området,« står der at læse i oplægget til udvalgsmødet.