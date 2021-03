Lise Hansen Thorsen, chef for Trafik og Ejendomme i Vordingborg Kommune, fik eftermiddagen til at gå med at snakke med borgerne i Storegade. Foto: Lene C. Egeberg

Vejchef gik på gaden: Hvordan løser vi trafikken?

Vordingborg - 19. marts 2021 kl. 18:00 Af Lene C. Egeberg

Coronaen var en del af forklaringen, men ikke den hele, da Lise Hansen Thorsen, chef for Vordingborg Kommunes afdeling for Trafik og Ejendomme, fredag gik på gaden i Stege - og og ned ad Storegade, hvor butiksejerne i løbet af formiddagen fik besøg, mens eftermiddagen blev tilbragt på Torvet, hvor private beboere så kunne få en snak med trafikchefen.

Med gældende forsamlingsrestriktioner er det nemlig ikke praktisk gennemførligt at indkalde til borgermøder eller lignende arrangementer, som kommunen ellers gerne gøre brug af, men der er altså et emne, der presser sig på i Stege og specifikt i Storegade, efterhånden som sommeren nærmer sig: Hvordan afvikler man bedst trafikken gennem byen med de mængder af turister, der ventes at ankomme?

Problemerne viste sig allerede sidste år, hvor der på visse tidspunkter var lang kø for overhovedet at komme ind i Stege, og i år ventes det kun at blive værre, da der nu også er flaskehals i den anden ende af byen med restaureringen af Mølleporten.

Den nød har Trafik og Ejendomme forsøgt at knække i et stykke tid, og formålet med Lise Hansen Thorsens besøg i Stege fredag var derfor at få borgernes input til de løsninger, afdelingen har i tankerne.

Primært er her en plan om at ensrette hele Storegade i hvert fald i højsæsonens travle måneder. Det vil give mulighed for at skabe et bedre flow, når bilerne kører gennem byen mod Østmøn via Storegade, og vender tilbage igen med en rute af Katedralvej og Langelinje.

Der var blandt butiksejerne så stor interesse for at tale om planerne, at holdet fra Trafik og Ejendomme efter frokost måtte dele sig op, så det var vejingeniør Knud Jørgensen, der fortsatte rundt til de resterende butikker, mens Lise Hansen Thorsen tog opstilling på Torvet. Alligevel var der blandt de butikker, man havde besøgt om formiddagen, visse betænkeligheder ved tanken om en ensretning.

- Der har været nogle, der har været bekymret for, at man ændrer købemønstret og handelslivet i byen ved at ensrette, siger Lise Hansen Thorsen.

Hun påpeger dog, at afdelingens vigtigste mål med planerne, er at sikre fremkommeligheden i Storegade sommeren over - og her er ensretningen af Storegade et godt bud.

En mindre ensretning på strækningen mellem Mølleporten og Kobbelvej kommer sandsynligvis under alle omstændigheder på tale. Her er trafikken lige nu lysreguleret for at gøre plads til arbejdet omkring Mølleporten, men denne lysregulering har flere gange været udsat for hærværk, ligesom der er bilister, der slet og ret ignorerer signalet og kører frem, når det passer dem.

Derfor vil kommunen med stor sandsynlighed gøre denne strækning ensrettet ud af byen, hvis politiet siger god for det.

Politiets tilladelse er også påkrævet for en større ensretning af Storegade, men først er det et politisk spørgsmål, om man overhovedet vil tage det skridt i brug. Det vil sandsynligvis blive afgjort på et møde i maj - nu understøttet af holdninger til og for spørgsmålet fra Storegades egne folk.

Invitationen til fredagens rundtur var sendt direkte til beboere og butiksejere i gaden, men andre er også velkomne til at give deres besyv med. Det skal så ske på mail til post@vordingborg.dk