Varmen fiser ud af kommunen

Vordingborg - 26. juni 2021 kl. 09:10 Af Cathrine hasager Kontakt redaktionen

Varmen fiser ud af husene i Vordingborg. Det viser en analyse fra Realkredit Danmark. Ved at omregne energimærkerne til en karakterskala, hvor A-huse giver 1 point og G-huse giver 7 point, har Realkredit Danmark fundet frem til de kommuner med de mest 'grønne' parcelhuse. Og her ligger Vordingborg langt nede på listen. Husene i kommunen får nemlig den anden laveste score i forhold til de grønneste huse i landet. Men der er faktisk en ret enkelt forklaring på, hvorfor mange huse i kommunen ikke er særlig grønne.

- Det er ofte ældre huse, der har et lavere energimærke, og der bliver i kommunen bygget færre nye huse end mange af de grønnere kommuner, siger Thomas Emanuelsen, der er ejendomsmægler og indehaver af Home a/s i Vordingborg. Derfor er det også de ældre huse, der er dårligst til at holde på varmen, hvoraf de nyere huse er langt bedre isoleret og derfor har et lavere varmeforbrug, forklarer han. 20 procent af parcelhusene i Vordingborg er fra før 1900. Til sammenligning er det kun en procent af parcelhusene, der er fra 2010 eller nyere. 5,6 procent af parcelhusene har energimærke A eller B, hvor 38,5 procent af husene har et af de to laveste energimærker - F eller G. Det viser tal fra Realkredit Danmark.

Varmeregningen De ældre parcelhuse er ofte bygget med 5-7,5 centimeter isolering på loftet, hvor man i dag ofte har 50 centimeter, siger Thomas Emanuelsen.

- Det er en helt anden måde, man energioptimerer på i dag, tilføjer han. Det betyder også, at de nyere huse ofte holder bedre på varmen. Isolering og anden energioptimering i parcelhusene har ofte stor betydning på varmeregningen, og der kan være mange penge at spare ved at energioptimere hjemmet. Samlet set spænder udgiftsskalaen ved opvarmning med fjernvarme fra en forventet årlig udgift på i omegnen af små 3.000 kroner ved energimærke A2020 og op til i omegnen af godt 30.000 kroner ved en G-mærkning. Det er en forskel på hele 28.000 kroner fra bedste energimærke til dårligste energimærke. For brug af naturgas er forskellen til lidt mere end 30.000 kroner ifølge Realkredit Danmark.

- Vælger man at bruge måske 20-30 tusinde kroner på eksempelvis at få ny eller mere isolering til loftet, kan varmeregningen bespares markant, siger Emanuelsen og påpeger, at udgifterne til energirenoveringer relativt hurtigt kan hentes hjem på varmeregningen. Men det kan ikke altid betale sig for en husejer at energioptimere. I hvert fald ikke, hvis der er usigter til et salg af boligen. Om en bolig, der skal sælges, skal energioptimeres eller ej inden salg, afhænger af husets alder og hvilken type af hussalg, der er tale om.

- Er det en ældre bolig, hvor køber alligevel selv skal renovere en del, eller er der tale om et håndværkerkøb, så vil jeg ikke anbefale sælger at bruge en masse penge på at energioptimere, siger han. Er der derimod tale om et nyere hus, hvor energimærket kan forbedres ved lettere energirenoveringer som isolering af loft eller nye vinduer, kan det godt være en idé at energirenovere inden salg, da boligen dermed vil stige i værdi, mener Thomas Emanuelsen og tilføjer, at der altid skal laves en individuel anbefaling.

Mere grøn dagsorden Efterspørgslen på grønne huse er ikke altid lige stor. Faktisk ser Thomas Emanuelsen ikke en tendens til, at køberne efterspørger grønne huse. Der er det stadig beliggenhed, charme og andre elementer, der vægter højest.

- Kunderne kan jo også se energimærkningen på internettet, når de er på udkig efter et nyt hjem. Derfor er det svært i vores arbejde at se, at energimærkningen er en direkte faktor, siger han. Men det kan dog være en idé at være mere opmærksom på energimærkningen, både for køber og sælger, da der i mange tilfælde kan hentes penge ind.