Varm selv-pakker skal hjælpe Duevangs gennem krisen

Vordingborg - 18. marts 2020

Færdigretter til fire personer, lige til at sætte i ovnen og klar på 30 minutter.

Sådan lyder det seneste nye tilbud fra Duevangs Spisehus og catering i Præstø.

Corona-krisen har ramte restauranter, pizzeriaer og caféer hårdt, og flere steder har man valgt at lukke helt ned i de næste par uger.

Men hos Duevangs opgiver man ikke kampen. Spisehuset har været nødt til at lukke ned for spisende gæster i lokalerne på Adelgade, men hvis gæsterne ikke kan komme til maden, så må maden komme til gæsterne.

Tirsdag kunne man derfor for første gang bestille en familiepakke med færdigretter til fire personer, som man selv kan varme op derhjemme.

- Vi har længe kørt med dagens ret, men nu laver vi så de her pakker for en hel familie og sætter prisen helt i bund ved at lade kunderne selv stå for opvarmningen, forklarer medindehaver Jimmy Duevang.

Med en samlet pris på 200 kroner for fire portioner, så ligger de nye pakker en hel del under det normale prisniveau i spisehuset, og det er helt bevidst.

- Der er mange familier, der bliver ramt på økonomien i den kommende tid, men de skal stadig have mulighed for at få mad, fortæller Jimmy Duevang, der dog selv er blevet overrasket over den store interesse her i den første uge, hvor der blandt andet bydes på boller i karry, lasagne og mørbradsgryde.

- Folk har taget rigtig godt imod vores tiltag. Vi håber, at det kan bære os igennem krisen, forklarer han.

Foruden de nye familiepakker har Duevangs også nu besluttet at tilbyde gratis udbringning til alle kunder i Præstø, der ikke selv har mulighed for at hente maden, hvis de for eksempel er i karantæne.