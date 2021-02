Alle varehusene i Kvickly-kæden har besluttet sig for at støtte handelslivet rundt i lokalmiljøerne, herunder Vordingborg. Det ser varehuschef Henrik Rømer frem til. Billedet her er taget i foråret sidste år, hvor der endnu ikke var indført krav om mundbind.Foto: J.C. Borre Larsen

Varehus vil hjælpe det lokale handelsliv

Vordingborg - 11. februar 2021 kl. 17:13 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Tvangslukningen af detailhandlen har ramt mange af Vordingborgs mindre butikker hårdt, men nu er der hjælp på vej fra uventet kant. Det er varehuset Kvikly, der har besluttet sig for at give en håndsrækning til byens handelsliv, når butikkerne på et tidspunkt må åbne igen.

Hjælpen er en del af en koordineret indsats, hvor alle landets 67 Kvickly-varehuse går sammen om at støtte handelslivet rundt om i lokalsamfundene.

Under coronaen har Kvickly nemlig haft et større salg af nonfood (ikke-dagligvarer) end normalt. Overskuddet af det ekstra salg i januar og februar i år vil Kvickly bruge til lokal markedsføring af specialbutikkerne i deres lokalområde for at skabe ekstra liv i de fælles handelsgader og strøg i byer over hele Danmark.

- Vi går ind for sund konkurrence, men lige nu kan vi sælge varer, som vores naboer i specialbutikkerne ikke kan, siger kædedirektør Torben B. Andersen, Kvickly.

I Kvickly i Vordingborg er varehuschef Henrik Rømer også glad for at kunne støtte op om de trængte butikker i Algade.

- Jeg synes ikke, at det har været sjovt at se byen være lukket ned. Det går også kunderne på, at de ikke har andre steder at handle ind, fortæller varehuschefen.

- Jeg har altid haft den holdning, at vores kunder ikke kun skal komme for at handle hos os. De skal komme for at handle i Vordingborg by. I sidste ende hjælper det også os selv, jo flere muligheder kunderne har for at handle ind lokalt, forklarer han.

Hos Kvickly kender man endnu ikke det præcise tal af donationen, som afhænger af, hvor længe nedlukningen varer. Åbnes butikkerne igen 1. marts vil der være tale om et beløb i størrelsesorden 7-10 millioner kroner, og det vil betyde, at hver af de 67 Kvickly varehuse kan bruge omkring 100.000 kroner til aktiviteter og lokal markedsføring af specialbutikker.

- Jeg har endnu ikke besluttet mig for, hvad pengene skal bruges på, for det afhænger meget af, hvor længe nedlukningen fortsætter, men det er noget, som jeg vil tage en dialog med blandt andet Bycentrum Vordingborg om, forklarer varehuschefen.