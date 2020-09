Varebil kørt til ophug

Den famøse varevogn, som har stået på parkeringsplasen for enden af Dagmarvej i næsten syv uger. Foto: Claus Vilhelmsen

Vordingborg - 15. september 2020 kl. 16:47 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skulle ikke tro, at det kan lade sig gøre at smide en bil uden nummerplader hen over to parkeringspladser for enden af Dagmarvej og lade den stå i næsten syv uger. I hvert fald ikke når politiet allerede fra starten har været forbi og sat de karakteristiske politistrimler ved både fordøre og bagdøren.

Men til trods for, at Sjællandske flere gange har gjort Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opmærksom på forholdet, har den fået lov at stå. Indtil en ny medarbejder ved Hittegods, som fysisk befinder sig i Nykøbing Falster tog affære. Tirsdag formiddag blev den endelig fjernet.

- Den er kørt til Næstved Autoophug. Der vil stelnummeret komme for dagen, og Autoophugget vil ringe til os og give os besked. Derefter er proceduren, at vi giver ejeren besked om, at han skal henvende sig inden 20 dage, ellers bliver bilen skrottet. Præmien tilfalder staten, siger sekretariatsmedarbejder Anette Dyreberg fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Til trods for, at bilen har stået på p-pladsen så længe og ulovligt har stået hen over to parkeringspladser, vanker der ingen bøde.

- Det kan jo være, at ejeren har solgt bilen, og den nye ejer ikke har indregistreret den. Så vil det ikke være rigtigt, at den gamle ejer skal betale, siger Anette Dyreberg.