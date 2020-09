Varebil ikke flyttet en meter på sjette uge

Det er nu seks uger siden, at politiet satte deres karakteristiske strimler på en varebil, der er smidt på parkeringspladsen for enden af Dagmarsvej. Strimlerne er sat ved begge fordøre og ved bagdøren.

For en uge siden lovede sektionsleder i Beredskabet hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Flemming Jensen, at han ville oprette en sag på den, og så ville der blive taget affære.

Det gjorde der for så vidt også, for 4. september satte en betjent et skilt på den ene siderude, hvor ejeren blev advaret om, at bilen skulle fjernes inden for 48 timer. Ellers ville bilen blive fjernet på ejers regning. Det skete bare ikke.

Flemming Jensen siger nu, at den medarbejder, der skulle tage sig af at få fjernet bilen, er på ferie. Og efter en kort pause lyder den nye melding:

- Nu har sagen fået et nummer, og så får vi den fjernet. Hvis vi kan finde stelnummeret, kontakter vi ejeren. Ender den med at blive skrotet, og vi skal fjerne den, får han ikke skrotpræmien, siger han.

Han tilføjer, at det sker cirka 200 gange om året i politikredsen, at biler uden nummerplader bliver efterladt.

Da Sjællandske talte med Flemming Jensen 29. juli,, fortalte han, at den normale procedure er at bryde ind i motorrummet og finde stelnummeret, hvis ikke ejeren har flyttet den inden for 48 timer. Men det skete ikke. For en uge siden tjekkede Flemming Jensen døgnrapporterne for hele året og kunne ikke se, at patruljen, der havde sat strimlerne, havde registreret noget som helst. Derfor havde der heller ikke været nogen opfølgning.