Syvårige Alfred Topp fra Roskilde har endnu et par feriedage til gode, inden han starter i 1. klasse. Når han og mor Helle Topp er i Præstø, er det fast tradition, at de skal forbi springvandet. Foto: Nina Lise

Var i stykker hele sommeren - Nu vækker springvandet atter glæde

Springvandet har været ude af drift hele sommeren. Sådan så billedet også ud sidste sommer, hvor det dog lykkedes at få repareret springvandet i juli. At det i år ikke er lykkedes at få repareret springvandet er man bestemt ikke tilfredse med i Vordingborg Kommune. Her har afdelingschef Lise Hansen Thorsen fra Trafik og Ejendomme tidligere forklaret, at der ikke har været godt nok styr på tilsynene med kommunens springvand.