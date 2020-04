Vanvidsbilister snuppet - 174 km/t på broen og 125 på landevej

Politiet har haft travlt med at kontrollere trafikken i de første dage af påsken. På grund af coronakrisen er der væsentligt færre biler på vejene, og det har fået nogle bilister til at sætte farten voldsomt op.

Inden for de seneste par dage har politiet snuppet hele to vanvidsbilister i lokalområdet.

Af de 3500 bilister, der blev kontrolleret, blev 192 målt til at køre for stærkt og det gav i alt 21 klip i kørekortene.

Dagen efter var den gal på Københavnsvej ved Ørslev, hvor der kun må køres 70 km/t. Af 800 kontrollerede køretøjer blev 73 målt til at køre for stærkt. Tre endte med at få et klip i kørekortet og den ene af dem blev målt til at køre hele 125 km/t.