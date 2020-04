Send til din ven. X Artiklen: Vandværker lægger sig sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandværker lægger sig sammen

Vordingborg - 15. april 2020 kl. 14:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsyningssikkerheden skal øges, så alle kan få vand i hanen, selvom et vandværk pludselig ikke kan levere.

Det er baggrunden for, at Udvalget for Klima og Teknik har vedtaget at ændre rammerne, så en række vandværker kan lægge sig sammen i klynger.

- Det er blevet mere almindeligt at slå sig sammen og samarbejde for at hjælpe hinanden, hvis et vandværks boringer ikke længere dur, siger udvalgsformand Else-Marie Langballe Sørensen (SF).

Vordingborg Vand, som er en del af Vordingborg Forsyning, bliver storebror i et samarbejde mellem de fire mindre vandværker Gammelsø, Bissinge, Neble og Lendemarke. Vordingborg Vand A/S skal derfor i gang med at lægge ledninger og vil indgå frivillige aftaler med de lodsejere, hvor ledningerne skal lægges. Det er meningen, at disse ledninger skal blive permanente forsyningsledninger, og vandværkerne dermed skal kunne forsynes fra Møn ny vandværk, når vandværket har tilstrækkelig kapacitet til det, og det bliver formentlig ved årets udgang.

Skattefordel

De fire mindre vandværker har på deres generalforsamlinger besluttet at acceptere Vordingborg Vand A/S' sammenlægningstilbud, men vandværkerne kan ikke nedlægges efter den nuværende vandforsyningsplan. Derfor lægger udvalget op til, at Kommunalbestyrelsen skal ændre Vandforsyningsplanen.

Vedtages ændringen, vil det også blive muligt at ekspropriere den jord, der skal til for at lægge ledninger, der forbinder vandværkerne. Efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen har de berørte lodsejere otte uger til at gøre indsigelse.

Der er tale om et større antal lodsejere på Møn.

Forbrugerne ved de mindre vandværker har stor interesse i, at disse ledninger bliver etableret.

- Det har været et stort ønske at få nødforsyningsmulighed, og vandforsyningsplanen fra 2014 har tilskyndet til dette. For vandværkerne bliver det lettere at flere, der kan samarbejde, forklarer Else-Marie Langballe Sørensen.

For lodsejerne er det en stor fordel, at erstatningen hermed kan blive skattefri, og det kan måske mindske omfanget af indsigelser.

Forvaltningen lægger dog op til, at der kan laves frivillige aftaler om ledningsføringerne.

Syv værker på Østmøn

På Østmøn er der lagt op til et endnu større samarbejde eller sammenlægning af syv vandværker.

De seks af vandværkerne arbejder nu på at etablere nødforsyningsledninger mellem sig. Ulvshale vandværk er taget med for at det, hvis det måtte blive et ønske, har mulighed for at samarbejde med de seks andre.

I den nuværende plan står, at Borre, Sømarke og Magleby kan samarbejde og at Hjertebjerg, Udby, Ulvshale og Råbylille kan samarbejde.

Marienborg

Marienborg kæmpede i lang tid med elendigt vand fra eget vandværk og blev tvunget til at tilslutte sig Gammelsø Vandværk, hvis det ikke blev bedre.

I den nye plan overføres Marienborg til Fanefjord vandværks område. Fanefjord Vandværk stiller dog betingelser op for skiftet.

Marienborg skal selv etablere nødforsyning, hvis det bliver aktuelt.

Fanefjord Vandværk kan sagtens levere vand til husene, men kan ikke garantere vand til deres husdyr pt.

- Skal de med i vores vandværk, så skal der betales tilslutningsbidrag, her ser jeg to muligheder: Der betales et tilslutningsbidrag pr. husstand, hvilket bliver dyrt, eller der laves en fælles målerbrønd til alle husene, hvorfra de selv styrer udleveringen, og betaler et tilslutningsbidrag, skriver formand for Fanefjord Vandværk Søren Jensen til Vordingborg Kommune.