Magleby Vandværk er et af de fem, der nu går sammen i et fælles selskab, der skal sikre drikkevandsforsyningen for omkring 1250 forbrugere på Østmøn. Foto: Lene C. Egeberg

Vandværker går sammen om at sikre drikkevand

Vordingborg - 09. oktober 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Hvis alt går som ventet på et stiftende repræsentantskabsmøde i aften, kan cirka 1250 forbrugere på Østmøn se frem til, at de inden for en overskuelig fremtid får sikret adgangen til rent drikkevand - også hvis deres eget, lokale vandværk skulle være nødsaget til at lukke for en boring.

Vandværkerne i Magleby, Sømarke, Borre, Hjertebjerg og Udby har nemlig gennem nogle år arbejdet på det fælles samarbejde, som i aften ventes at blive officielt.

- Vi danner et fælles selskab, som skal varetage fælles opgaver med fokus på at hjælpe de fem vandværker med nødforsyning og dermed sikre drikkevandsforsyningen for forbrugerne, siger Tommy Larsen, formand for Magleby Vandværk.

Rent praktisk vil det betyde, at alle fem vandværker forbindes med et fælles ledningsnet, der rækker hele vejen fra Udby til Magleby, og som sikrer, at skulle der ske forurening hos ét af værkerne, så kan de andre straks træde til og overtage forsyningen til det nødlidende værks forbrugere.

Det vil kræve en en lånoptagning i omegnen af fem-seks millioner kroner at få etableret den fælles forsyning, og det vil komme til at koste forbrugerne en ekstra afgift på cirka 300 kroner om året per husstand.

- Alle fem vandværker fortsætter som normalt. Det her er i første omgang en overbygning, hvor den første store opgave bliver at etablere en fælles ledning, siger Tommy Larsen.

På længere sigt kan han dog godt forestille sig, at de fem værker også på andre måder kan drage nytte af et fælles samarbejde.

- Det naturlige vil være, at vi får fælles administration på nogle af de områder, hvor det giver mening. Det er mit private håb, at det her på længere sigt kan give en bedre synergieffekt mellem vandværkerne, siger Tommy Larsen.

Tilskyndelsen til at samle vandværker i større enheder har stået på den statslige dagsorden i længere tid, og det er blandt andet derfor, de fem østmønske vandværker nu tager skridtet - uden dog her og nu at have en egentlig sammenlægning på bordet.

- Det er noget, der er kommet stille og roligt ovenfra, hvor man gerne vil have større enheder - men vi vil samtidig gerne sikre, at vi fortsat har den tætte kontakt til vores forbrugere, siger Tommy Larsen.

Repræsentantskabet i det nye selskab kommer til at bestå af bestyrelserne for de fem værk. Hvert vandværk udpeger så ét medlem hver til den fælles bestyrelse.