Mens der er probleer med vandkvaliteten har man oprettet et tappested ved vandværket, hvor borgerne kan hente rent vand. Foto: J.C. Borre Larsen

Vandværk: Det er snart slut med at koge vandet

Vordingborg - 08. april 2021 kl. 18:01 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Siden slutningen af februar har en lang række beboere i Mern været nødt til at koge vandet fra vandhanen, efter der blev fundet Coliforme bakterier i en række analyser af drikkevandet.

Her halvanden måned senere er der stadig udstedt kogeanbefaling til en lang række beboere i byen, men det begynder at lysne nu, lyder det fra vandværket.

- Det ser positivt ud. De seneste prøver viser, at vi ligger tæt på nul bakterier lang de fleste steder, forklarer formand Helge Christensen og tilføjer, at man har brugt påsken på at gennemskylle flere af strækningerne.

Det store arbejde med at skylle ledningerne har dog i første omgang ikke givet det resultat, som man havde håbet på. Det viser prøver, der blev taget i tirsdags.

Derfor må omkring 130 husstande fortsat koge vandet. Det drejer sig om Kvædevej, Blåbærvej, Slåenvej, Solbærvej, Hestetoften (2, 3 og 5), Stadionvej (3, 5, 7, 9 og 4, 6), Søndervej (alle undtagen nr 1, 3 og 5) og Ørslevvej fra nr. 260 til nr. 270 og fra nr. 263.

Vandværket vil nu opdele kogeområdet i to sektioner og derefter fortsætte med gennemskylninger i håb om derved at kunne indkredse problemet.

Der vil blive taget nye vandprøver tirsdag 13. april.

- Jeg er optimistisk, men vi skal have to rene prøver i træk, før vi kan fjerne kogeanbefalingen. Det er ikke nok, at tallet er lavt. Det skal være nul, forklarer formanden, der håber på, at man snart er i mål med de sidste prøver.

- Jeg ved, at der er nogen folk i byen, der synes, at vi har været for længe om at løse det her, men ting tager tid. Vi skal være helt sikre på, at vandet er rent, understreger formanden.

Han kan dog samtidig med glæde konstatere, at mange beboere i byen har været gode til at tilpasse sig situation. Der er etableret et tappested ved vandværket på Gl. Præstøvej 36B, hvor beboerne kan hente rent vand, hvis de selv medbringer flasker og dunke.

- Vi kan se, at det er bliver brugt flittigt, fortæller formanden.

Man kan holde sig opdateret om de seneste kogeanbefalinger på www.mern-vandvaerk.dk, hvor der løbende lægges opdateringer ind.